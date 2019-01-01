Де у Луцьку були витверезники та що з приміщеннями зараз. ВІДЕО
13 серпень, 23:25
У шістдесятих роках у Луцьку на вулиці Парковій відкрили перший луцький витверезник. Міліція забирала п’яничок і привозила сюди, аби ті прийшли до тями.
Тому вирішили шукати інше приміщення – просторіше та далі від центру. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Попри таку високу оцінку самі ж відвідувачі закладу потрапити туди боялись, бо це завдавало серйозних збитків сімейному бюджету. За “ночівлю” в установі потрібно було заплатити п’ятнадцять карбованців. Але найбільшою небезпекою був лист, який надсилали на роботу.
Після розпаду Союзу витверезники попрацювали ще до 1999 року. А тоді їх закрили за численні звинувачення в порушенні прав людей. Замість спецзакладу на Парковій, за іронією долі, відкрили бар. А приміщення на Винниченка віддали тодішній міліції. Нині тут експертний центр МВС.
З тих пір питання відновлення закладів тверезості піднімали неодноразово.
Втім, досі на рівні держави ці ініціативи не підтримали. Нині ж п’яниць у важкому стані везуть в наркодиспансер, або ж у лікарню. А от що робити з рештою п’яних дебоширів – запитання.
Ще у 2011 році у Луцькраді обговорювали можливість створення витверезника в місті. Втім, це так і залишилось амбітним планом – через брак грошей.
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Тому вирішили шукати інше приміщення – просторіше та далі від центру. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Попри таку високу оцінку самі ж відвідувачі закладу потрапити туди боялись, бо це завдавало серйозних збитків сімейному бюджету. За “ночівлю” в установі потрібно було заплатити п’ятнадцять карбованців. Але найбільшою небезпекою був лист, який надсилали на роботу.
Після розпаду Союзу витверезники попрацювали ще до 1999 року. А тоді їх закрили за численні звинувачення в порушенні прав людей. Замість спецзакладу на Парковій, за іронією долі, відкрили бар. А приміщення на Винниченка віддали тодішній міліції. Нині тут експертний центр МВС.
З тих пір питання відновлення закладів тверезості піднімали неодноразово.
Втім, досі на рівні держави ці ініціативи не підтримали. Нині ж п’яниць у важкому стані везуть в наркодиспансер, або ж у лікарню. А от що робити з рештою п’яних дебоширів – запитання.
Ще у 2011 році у Луцькраді обговорювали можливість створення витверезника в місті. Втім, це так і залишилось амбітним планом – через брак грошей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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