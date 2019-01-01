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У доньки загиблого волинського Героя – день народження: волонтери готують подарунки

У доньки загиблого волинського Героя – день народження: волонтери готують подарунки
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Скоро зустріне с 12-річчя Анастасія Ліщина. Вона є донькою Ліщини Андрія Васильовича. Його життя обірвалося зовсім рано, на 32 році. 19 червня 2016 року біля села Новоселівка-2 Донецькій області він отримав тяжке поранення від підриву його бойової машини на фугасній міні. Помер 20 червня 2016 р. в 66-му військовому шпиталі міста Покровськ, що на Донеччині, від тяжких поранень.

Указом Президента України № 421/2016 від 29 вересня 2016 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Донька Героя навчатиметься вже у 7 класі. У школі їй до вподоби такі предмети як: математика, англійська мова та фізкультура. Вона обожнює спорт, а саме, катання на велосипеді та роликах.

У майбутньому Анастасія хоче обрати собі професію масажиста.

За сприяння волонтерів наша іменинниця побувала за кордоном. Їй дуже сподобалося море у сонячній Болгарії. А ще отримала безліч позитивних вражень у Польщі та Австрії. Мріє побачити історичні споруди, музеї, площі, а особливо, мальовничі сади у Лондоні. Красуня полюбляє музику. Найбільше їй подобається творчість співака Melovinа.

Анастасія каже, що у житті бере приклад зі своєї мами, яка у неї найкраща, найдобріша і яку вона дуже сильно любить та у всьому її слухає. Дівчинка розповіла, що їм із мамою допомагають найближчі родичі. Настуня та її старша сестричка Вікуся слухаються маму і теж їй завжди допомагають. Дівчинка щиро мріє, щоб війна вже закінчилась.

Мама Інна додає, що вдячні за будь-яку допомогу, а також за підтримку, яка в більшості надходить від волонтерів. А для доні найбільш актуальним є одяг, взуття, та обладнання для школи.

Анастасія буде дуже рада новим знайомствам та спілкуванню з іншими однолітками, тому адресу для листування можуть надати у приват.

Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/15/lishina.htm

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: ЛІЩИНА АНАСТАСІЯ – невдовзі 12 років (15.08.2007). Горохівський р-н. Зріст: 146; Розмір взуття: 36.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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