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У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою

У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою
У селищі Голоби врятували чоловіка.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

Інцидент трапився у середу, 14 серпня. Відомо, що чоловік старшого віку впав у колодязь з водою.

Врятували потерпілого працівники 21-го Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби.
У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою
У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою

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Теги: порятунок, чоловік, колодязь
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