У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою
Сьогодні, 17:02
У селищі Голоби врятували чоловіка.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився у середу, 14 серпня. Відомо, що чоловік старшого віку впав у колодязь з водою.
Врятували потерпілого працівники 21-го Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби.
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився у середу, 14 серпня. Відомо, що чоловік старшого віку впав у колодязь з водою.
Врятували потерпілого працівники 21-го Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби.
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