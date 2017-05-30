У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою





Про це інформує ДСНС у Волинській області.



Інцидент трапився у середу, 14 серпня. Відомо, що чоловік старшого віку впав у колодязь з водою.



Врятували потерпілого працівники 21-го Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби.



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