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На Волині обікрали будинок: злодій виніс електроінструменти. ФОТО

На Волині обікрали будинок: злодій виніс електроінструменти. ФОТО
У одному із сіл Володимир-Волинського району злодій обікрав будинок.

Про крадіжку у поліцію повідомила мешканка Володимира-Волинського, – пише БУГ.

Жінка розповіла, що в період з 6-го липня по 13-те серпня невідома особа шляхом віджиму пластикового вікна проникла у будинок одного з сіл Володимир-Волинського району.

Як розповіли у місцевому відділі поліції інтернет-виданню, з будинку злодій виніс болгарку фірми «Дніпро-М», шуруповерт та набір ключів.

Загальна сума збитків – 2100 гривень.

Також у поліції повідомили, що ще одна крадіжка трапилася у місті Володимирі-Волинському з 12-го по 13 серпня. Невідомий викрав 6 металевих стовбців довжиною 2 метри з новобудови. Сума матеріального збитку становить 1000 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир
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