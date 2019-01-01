На Волині обікрали будинок: злодій виніс електроінструменти. ФОТО
Сьогодні, 19:34
У одному із сіл Володимир-Волинського району злодій обікрав будинок.
Про крадіжку у поліцію повідомила мешканка Володимира-Волинського, – пише БУГ.
Жінка розповіла, що в період з 6-го липня по 13-те серпня невідома особа шляхом віджиму пластикового вікна проникла у будинок одного з сіл Володимир-Волинського району.
Як розповіли у місцевому відділі поліції інтернет-виданню, з будинку злодій виніс болгарку фірми «Дніпро-М», шуруповерт та набір ключів.
Загальна сума збитків – 2100 гривень.
Також у поліції повідомили, що ще одна крадіжка трапилася у місті Володимирі-Волинському з 12-го по 13 серпня. Невідомий викрав 6 металевих стовбців довжиною 2 метри з новобудови. Сума матеріального збитку становить 1000 гривень.
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Про крадіжку у поліцію повідомила мешканка Володимира-Волинського, – пише БУГ.
Жінка розповіла, що в період з 6-го липня по 13-те серпня невідома особа шляхом віджиму пластикового вікна проникла у будинок одного з сіл Володимир-Волинського району.
Як розповіли у місцевому відділі поліції інтернет-виданню, з будинку злодій виніс болгарку фірми «Дніпро-М», шуруповерт та набір ключів.
Загальна сума збитків – 2100 гривень.
Також у поліції повідомили, що ще одна крадіжка трапилася у місті Володимирі-Волинському з 12-го по 13 серпня. Невідомий викрав 6 металевих стовбців довжиною 2 метри з новобудови. Сума матеріального збитку становить 1000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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