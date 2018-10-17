У Луцьку продовжують «зачищати» двори від старих парканів та огорож. ФОТО
Сьогодні, 22:28
Відділ демонтажів департаменту муніципальної варти продовжує демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій на території міста Луцька.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
На цьому тижні розпочато демонтаж огорож та парканів на пр-ті Соборності, 3б, пр-ті Відродження, 11, 14, вул. Чорновола, 2, 2б, Сухомлинського, 4.
Роботи проводяться згідно рішення виконавчого комітету від 07.08.2019 №445-1 «Про впорядкування прибудинкових територій».
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Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
На цьому тижні розпочато демонтаж огорож та парканів на пр-ті Соборності, 3б, пр-ті Відродження, 11, 14, вул. Чорновола, 2, 2б, Сухомлинського, 4.
Роботи проводяться згідно рішення виконавчого комітету від 07.08.2019 №445-1 «Про впорядкування прибудинкових територій».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Зачистіть від парпканів і шлагбаумів з "пультииами" дворри за Там-ТАМом! Задрали "хузяєва" - приїхав по рорботі, замурували, виїхав за 40 хвилин! Беззаконня!
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