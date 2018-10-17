У Луцьку продовжують «зачищати» двори від старих парканів та огорож. ФОТО





Про це інформує департамент муніципальної варти у



На цьому тижні розпочато демонтаж огорож та парканів на пр-ті Соборності, 3б, пр-ті Відродження, 11, 14, вул. Чорновола, 2, 2б, Сухомлинського, 4.



Роботи проводяться згідно рішення виконавчого комітету від 07.08.2019 №445-1 «Про впорядкування прибудинкових територій».





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