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У Луцьку продовжують «зачищати» двори від старих парканів та огорож. ФОТО

У Луцьку продовжують «зачищати» двори від старих парканів та огорож. ФОТО
Відділ демонтажів департаменту муніципальної варти продовжує демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій на території міста Луцька.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

На цьому тижні розпочато демонтаж огорож та парканів на пр-ті Соборності, 3б, пр-ті Відродження, 11, 14, вул. Чорновола, 2, 2б, Сухомлинського, 4.

Роботи проводяться згідно рішення виконавчого комітету від 07.08.2019 №445-1 «Про впорядкування прибудинкових територій».

У Луцьку продовжують «зачищати» двори від старих парканів та огорож. ФОТО
У Луцьку продовжують «зачищати» двори від старих парканів та огорож. ФОТО
У Луцьку продовжують «зачищати» двори від старих парканів та огорож. ФОТО
У Луцьку продовжують «зачищати» двори від старих парканів та огорож. ФОТО

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Теги: муніципали, демонтаж, паркан, огорожа
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Коментарі 1
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Зачистіть від парпканів і шлагбаумів з "пультииами" дворри за Там-ТАМом! Задрали "хузяєва" - приїхав по рорботі, замурували, виїхав за 40 хвилин! Беззаконня!
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