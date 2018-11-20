Українські заробітчани масово стають на консульський облік, щоб їздити «євробляхами» в Україні без мит





Про це інформує



При цьому клопотання громадян України не завжди можуть бути задоволені, оскільки у Любліні обліковують лише тих співвітчизників, які офіційно проживають у Підкарпатському, Підляському та Люблінському воєводствах.



Після набуття чинності від 25 листопада 2018 року Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» кількість перетинів через МАПП на Волині резидентами, які тимчасово ввозять в Україну автомобілі з іноземною реєстрацією на підставі підпункту 4 статті 380 Митного Кодексу України, виросла більше ніж вдвічі.



Цей підпункт передбачає право громадянина України, що перебуває на тимчасовому консульському обліку за кордоном, тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотнє вивезення за умови письмового декларування ОДНЕ авто для пасажирських перевезень ОСОБИСТОГО користування на термін, що не перевищує 60 днів упродовж одного календарного року. Такий автомобіль (за бажанням – з одним причепом) може бути тимчасово ввезений за умови подання резидентом документів, що підтверджують:



його ОСОБИСТЕ (але не фірми, яка зареєстрована на ім’я резидента!) право власності на цей транспортний засіб;

реєстрацію цього авто на території відповідної країни;

перебування резидента на тимчасовому консульському обліку. Підтвердженням консульського обліку є відповідна відмітка (штамп, печатка) у паспорті громадянина України для виїзду за кордон.

Митний кодекс України визначає резидентами фізичних осіб, які можуть бути громадянами України, іноземцями або особами без громадянства. Усі резиденти України мають постійне місце проживання в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Волинської митниці ДФС звернулося з офіційним листом Генеральне консульство України в Любліні. Дипломатична установа стурбована стрімким збільшенням випадків звернень громадян України щодо реєстрації на консульський облік задля перетину українсько-польського кордону на автомобілі з іноземною реєстрацією та в’їзду на митну територію України.Про це інформує Волинська митниця ДФС При цьому клопотання громадян України не завжди можуть бути задоволені, оскільки у Любліні обліковують лише тих співвітчизників, які офіційно проживають у Підкарпатському, Підляському та Люблінському воєводствах.Після набуття чинності від 25 листопада 2018 року Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» кількість перетинів через МАПП на Волині резидентами, які тимчасово ввозять в Україну автомобілі з іноземною реєстрацією на підставі підпункту 4 статті 380 Митного Кодексу України, виросла більше ніж вдвічі.Цей підпункт передбачає право громадянина України, що перебуває на тимчасовому консульському обліку за кордоном, тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотнє вивезення за умови письмового декларування ОДНЕ авто для пасажирських перевезень ОСОБИСТОГО користування на термін, що не перевищує 60 днів упродовж одного календарного року. Такий автомобіль (за бажанням – з одним причепом) може бути тимчасово ввезений за умови подання резидентом документів, що підтверджують:його ОСОБИСТЕ (але не фірми, яка зареєстрована на ім’я резидента!) право власності на цей транспортний засіб;реєстрацію цього авто на території відповідної країни;перебування резидента на тимчасовому консульському обліку. Підтвердженням консульського обліку є відповідна відмітка (штамп, печатка) у паспорті громадянина України для виїзду за кордон.Митний кодекс України визначає резидентами фізичних осіб, які можуть бути громадянами України, іноземцями або особами без громадянства. Усі резиденти України мають постійне місце проживання в Україні.

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