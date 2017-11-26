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На Волині син вбив батька

На Волині син вбив батька
В одному із сіл Іваничівського району чоловік до смерті побив свого батька.

Трагедія трапилася учора ввечері, 14 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.




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Теги: трагедія, вбивство
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