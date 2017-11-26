На Волині син вбив батька





Трагедія трапилася учора ввечері, 14 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.



Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Іваничівського району чоловік до смерті побив свого батька.Трагедія трапилася учора ввечері, 14 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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