На Волині син вбив батька
Сьогодні, 12:01
В одному із сіл Іваничівського району чоловік до смерті побив свого батька.
Трагедія трапилася учора ввечері, 14 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Трагедія трапилася учора ввечері, 14 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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