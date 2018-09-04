У Києві на ходу загорілась пасажирська маршрутка. ФОТО





Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, - пише



Зазначається, що це не перша пожежа маршрутного автобуса біля цієї станції метро.





"Вкотре палає маршрутний автобус, і знову – біля станції метро "Лісова". Це вже, напевно, норма з пасажирськими перевезеннями у столиці? Хоч хтось, крім мафії, впливає на ці жовті руїни?" – прокоментували знімки.



Як повідомило ГУ ДСНС України у місті Києві, це трапилося на проїжджій частині дороги Броварського проспекту.



Виявилося, що маршрутка загорілася під час руху. Пасажирів у ній не було, а водій намагався самостійно загасити полум'я, проте, зробити це йому не вдалося.



До прибуття рятувальників, вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу. О 09:30 пожежу ліквідували.



Внаслідок займання транспортний засіб згорів повністю, постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 15 серпня, у Києві, неподалік від станції метро "Лісова" спалахнула пасажирська маршрутка.Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, - пише Обозреватель Зазначається, що це не перша пожежа маршрутного автобуса біля цієї станції метро."Вкотре палає маршрутний автобус, і знову – біля станції метро "Лісова". Це вже, напевно, норма з пасажирськими перевезеннями у столиці? Хоч хтось, крім мафії, впливає на ці жовті руїни?" – прокоментували знімки.Як повідомило ГУ ДСНС України у місті Києві, це трапилося на проїжджій частині дороги Броварського проспекту.Виявилося, що маршрутка загорілася під час руху. Пасажирів у ній не було, а водій намагався самостійно загасити полум'я, проте, зробити це йому не вдалося.До прибуття рятувальників, вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу. О 09:30 пожежу ліквідували.Внаслідок займання транспортний засіб згорів повністю, постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясують.

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