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У Києві на ходу загорілась пасажирська маршрутка. ФОТО

У Києві на ходу загорілась пасажирська маршрутка. ФОТО
У четвер, 15 серпня, у Києві, неподалік від станції метро "Лісова" спалахнула пасажирська маршрутка.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, - пише Обозреватель.

Зазначається, що це не перша пожежа маршрутного автобуса біля цієї станції метро.


"Вкотре палає маршрутний автобус, і знову – біля станції метро "Лісова". Це вже, напевно, норма з пасажирськими перевезеннями у столиці? Хоч хтось, крім мафії, впливає на ці жовті руїни?" – прокоментували знімки.

Як повідомило ГУ ДСНС України у місті Києві, це трапилося на проїжджій частині дороги Броварського проспекту.

Виявилося, що маршрутка загорілася під час руху. Пасажирів у ній не було, а водій намагався самостійно загасити полум'я, проте, зробити це йому не вдалося.

До прибуття рятувальників, вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу. О 09:30 пожежу ліквідували.

Внаслідок займання транспортний засіб згорів повністю, постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясують.

У Києві на ходу загорілась пасажирська маршрутка. ФОТО
У Києві на ходу загорілась пасажирська маршрутка. ФОТО
У Києві на ходу загорілась пасажирська маршрутка. ФОТО

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Теги: маршрутка, Київ
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