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На Волині заклади освіти – не готові до нового навчального року

На Волині заклади освіти – не готові до нового навчального року
У багатьох освітніх закладах у Волинській області не вдалося провести відповідних робіт для початку нового навчального року. Це, зокрема, капітальні й поточні ремонти приміщень, фасадів і дахів.

Про це йшлося 15 серпня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, - повідомляють Волинські новини

Зі слів заступника директора департаменту фінансів Волинської обласної ради Володимир Селедець, через перерозподіл бюджетних призначень по окремих головних розпорядниках коштів необхідно внести зміни до показників обласного бюджету.

Перерозподіл хочуть провести, аби здійснити капітальні ремонти в низці навчальних закладів.

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Теги: заклади освіти, Волинь, не готові
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