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У Луцьку відбудеться велопробіг

У Луцьку відбудеться велопробіг
З нагоди Дня Незалежності України у Луцьку відбудеться масштабний велопробіг.

Подія стартуватиме о 10:30 на Театральному майдані міста, - інформує центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк.

Повідомляють, маршрут велопробігу: Театральний майдан – маршрут тролейбусу №15а – Театральний майдан.

Ініціює активне відзначення 28-ї річниці Незалежності України КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».

Також організатори радять лучанам одягти вишиванку, взяти з собою державну символіку та подбати про велосипед з індивідуальними засобами захисту. Для тих, у кого немає велосипеда, на Театральній площі буде велопрокат.

Детальніше про подію можна дізнатися тут

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Теги: велопробіг, лучани, День Незалежності
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