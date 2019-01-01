У Луцьку відбудеться велопробіг





Подія стартуватиме о 10:30 на Театральному майдані міста, - інформує центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк.



Повідомляють, маршрут велопробігу: Театральний майдан – маршрут тролейбусу №15а – Театральний майдан.



Ініціює активне відзначення 28-ї річниці Незалежності України КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».



Також організатори радять лучанам одягти вишиванку, взяти з собою державну символіку та подбати про велосипед з індивідуальними засобами захисту. Для тих, у кого немає велосипеда, на Театральній площі буде велопрокат.



Детальніше про подію можна дізнатися



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