У Луцьку відбудеться велопробіг
Сьогодні, 13:10
З нагоди Дня Незалежності України у Луцьку відбудеться масштабний велопробіг.
Подія стартуватиме о 10:30 на Театральному майдані міста, - інформує центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк.
Повідомляють, маршрут велопробігу: Театральний майдан – маршрут тролейбусу №15а – Театральний майдан.
Ініціює активне відзначення 28-ї річниці Незалежності України КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
Також організатори радять лучанам одягти вишиванку, взяти з собою державну символіку та подбати про велосипед з індивідуальними засобами захисту. Для тих, у кого немає велосипеда, на Театральній площі буде велопрокат.
Детальніше про подію можна дізнатися тут
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Подія стартуватиме о 10:30 на Театральному майдані міста, - інформує центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк.
Повідомляють, маршрут велопробігу: Театральний майдан – маршрут тролейбусу №15а – Театральний майдан.
Ініціює активне відзначення 28-ї річниці Незалежності України КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
Також організатори радять лучанам одягти вишиванку, взяти з собою державну символіку та подбати про велосипед з індивідуальними засобами захисту. Для тих, у кого немає велосипеда, на Театральній площі буде велопрокат.
Детальніше про подію можна дізнатися тут
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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