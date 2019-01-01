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Як Волинь використала «дорожні» гроші. ІНФОГРАФІКА

Як Волинь використала «дорожні» гроші. ІНФОГРАФІКА
Опублікували результати виконаних робіт на дорогах державного значення. Так, на дороги державного значення станом на 1 серпня Волинь використала 62% коштів.

Повідомляють, реформа децентралізації, успішно втілена на дорогах країни, вже дає перші результати, - інформує Укравтодор

Щоправда, і другий рік реалізації цієї реформи не є простим для місцевих органів влади.

Зауважують, що на 15 серпня виконання робіт на дорогах державного значення становить понад 55 %.

Нагадують, що прийняття робіт та оплата послуг підрядникам здійснюється лише після перевірки якості ДП "Дорожній контроль якості".

Гарантія на роботи з поточного середнього ремонту становить 5 років; реконструкції, капітального ремонту та будівництва - 10 років. Протягом періоду гарантії усі недоліки підрядник ліквідує за власний кошт.

Як Волинь використала «дорожні» гроші. ІНФОГРАФІКА
Як Волинь використала «дорожні» гроші. ІНФОГРАФІКА

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Теги: Укравтодор, Волинь, стан виконаних робіт
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