Як Волинь використала «дорожні» гроші. ІНФОГРАФІКА





Повідомляють, реформа децентралізації, успішно втілена на дорогах країни, вже дає перші результати, - інформує



Щоправда, і другий рік реалізації цієї реформи не є простим для місцевих органів влади.



Зауважують, що на 15 серпня виконання робіт на дорогах державного значення становить понад 55 %.



Нагадують, що прийняття робіт та оплата послуг підрядникам здійснюється лише після перевірки якості ДП "Дорожній контроль якості".



Гарантія на роботи з поточного середнього ремонту становить 5 років; реконструкції, капітального ремонту та будівництва - 10 років. Протягом періоду гарантії усі недоліки підрядник ліквідує за власний кошт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували результати виконаних робіт на дорогах державного значення. Так, на дороги державного значення станом на 1 серпня Волинь використала 62% коштів.Повідомляють, реформа децентралізації, успішно втілена на дорогах країни, вже дає перші результати, - інформує Укравтодор Щоправда, і другий рік реалізації цієї реформи не є простим для місцевих органів влади.Зауважують, що на 15 серпня виконання робіт на дорогах державного значення становить понад 55 %.Нагадують, що прийняття робіт та оплата послуг підрядникам здійснюється лише після перевірки якості ДП "Дорожній контроль якості".Гарантія на роботи з поточного середнього ремонту становить 5 років; реконструкції, капітального ремонту та будівництва - 10 років. Протягом періоду гарантії усі недоліки підрядник ліквідує за власний кошт.

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