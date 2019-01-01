Як будували дороги на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:52
Показали, як будували дорогу на Волині 100 років тому.
Ретрофото опублікувала на сторінці у Facebook Lodomeria.
"Будівництво дороги, міжвоєнний період, Волинь, 1920-ті роки", - йдеться у дописі.
Будівництво дороги, міжвоєнний період, Волинь, 1920-ті роки.
У коментарях волиняни додають, що так будували дороги і після війни. Заасфальтованою була лише дорога від Рівного на Київ. А дороги вбік від неї викладені бруківкою.
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Ретрофото опублікувала на сторінці у Facebook Lodomeria.
"Будівництво дороги, міжвоєнний період, Волинь, 1920-ті роки", - йдеться у дописі.
Будівництво дороги, міжвоєнний період, Волинь, 1920-ті роки.
У коментарях волиняни додають, що так будували дороги і після війни. Заасфальтованою була лише дорога від Рівного на Київ. А дороги вбік від неї викладені бруківкою.
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