Як будували дороги на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретрофото



"Будівництво дороги, міжвоєнний період, Волинь, 1920-ті роки", - йдеться у дописі.



Будівництво дороги, міжвоєнний період, Волинь, 1920-ті роки.



У коментарях волиняни додають, що так будували дороги і після війни. Заасфальтованою була лише дорога від Рівного на Київ. А дороги вбік від неї викладені бруківкою.

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