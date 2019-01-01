На Волині митники виявили понад 20 тисяч пачок контрабандних цигарок





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.



Вартість прихованого товару – 552 160 грн.



Потяг, завантажений металопрокатом, слідував від українського постачальника в Республіку Польща і проходив митний контроль на залізничній станції Лудин митного посту Володимир-Волинський.



Цигарки вилучені на склад митниці. Для з’ясування обставин справи повідомлення про виявлене правопорушення надіслані перевізнику – Львівській залізниці та відправнику товару.

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