На Волині митники виявили понад 20 тисяч пачок контрабандних цигарок
Сьогодні, 10:30
На Волині прикордонники Львівського прикордонного загону та посадові особи Волинської митниці ДФС виявили у піввагонах 20300 пачок цигарок без акцизних марок України.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Вартість прихованого товару – 552 160 грн.
Потяг, завантажений металопрокатом, слідував від українського постачальника в Республіку Польща і проходив митний контроль на залізничній станції Лудин митного посту Володимир-Волинський.
Цигарки вилучені на склад митниці. Для з’ясування обставин справи повідомлення про виявлене правопорушення надіслані перевізнику – Львівській залізниці та відправнику товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Вартість прихованого товару – 552 160 грн.
Потяг, завантажений металопрокатом, слідував від українського постачальника в Республіку Польща і проходив митний контроль на залізничній станції Лудин митного посту Володимир-Волинський.
Цигарки вилучені на склад митниці. Для з’ясування обставин справи повідомлення про виявлене правопорушення надіслані перевізнику – Львівській залізниці та відправнику товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через дощі на Волині очікують наводнення річок
Сьогодні, 10:49
У Луцьку запустять нову систему сортування сміття
Сьогодні, 10:40
На Волині митники виявили понад 20 тисяч пачок контрабандних цигарок
Сьогодні, 10:30
У Луцьку пропонують розширити амбулаторію на Львівській
Сьогодні, 10:27
У чергах на кордоні з Польщею стоять багато автівок
Сьогодні, 10:19