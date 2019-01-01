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На Волині митники виявили понад 20 тисяч пачок контрабандних цигарок

На Волині митники виявили понад 20 тисяч пачок контрабандних цигарок
На Волині прикордонники Львівського прикордонного загону та посадові особи Волинської митниці ДФС виявили у піввагонах 20300 пачок цигарок без акцизних марок України.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.

Вартість прихованого товару – 552 160 грн.

Потяг, завантажений металопрокатом, слідував від українського постачальника в Республіку Польща і проходив митний контроль на залізничній станції Лудин митного посту Володимир-Волинський.

Цигарки вилучені на склад митниці. Для з’ясування обставин справи повідомлення про виявлене правопорушення надіслані перевізнику – Львівській залізниці та відправнику товару.

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Теги: Волинь, митниця, ДФС
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