Вихователі дитсадків, які виїхали на роботу за кордон, повертаються у Луцьк
Сьогодні, 11:23
Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що багато людей, котрі виїхали за кордон у пошуках кращої долі, повертаються працювати в Луцьк.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
За словами Зіновії Лещенко, на сьогодні в закладах дошкільної освіти немає проблем з кадрами.
«Багато людей, які пробували знайти роботу за кордоном, повертаються працювати в садки. Приблизно 50% вихователів повертаються. І це молоді люди», – відзначила вона.
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Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
За словами Зіновії Лещенко, на сьогодні в закладах дошкільної освіти немає проблем з кадрами.
«Багато людей, які пробували знайти роботу за кордоном, повертаються працювати в садки. Приблизно 50% вихователів повертаються. І це молоді люди», – відзначила вона.
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Коментарі 1
Смішно.
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