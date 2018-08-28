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Вихователі дитсадків, які виїхали на роботу за кордон, повертаються у Луцьк

Вихователі дитсадків, які виїхали на роботу за кордон, повертаються у Луцьк
Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що багато людей, котрі виїхали за кордон у пошуках кращої долі, повертаються працювати в Луцьк.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

За словами Зіновії Лещенко, на сьогодні в закладах дошкільної освіти немає проблем з кадрами.

«Багато людей, які пробували знайти роботу за кордоном, повертаються працювати в садки. Приблизно 50% вихователів повертаються. І це молоді люди», – відзначила вона.

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Теги: Луцьк, дитсадок, освіта, вихователь, закордон
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