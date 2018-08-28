Вихователі дитсадків, які виїхали на роботу за кордон, повертаються у Луцьк

Начальниця управління освітиповідомила, що багато людей, котрі виїхали за кордон у пошуках кращої долі, повертаються працювати в Луцьк.Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.За словами Зіновії Лещенко, на сьогодні в закладах дошкільної освіти немає проблем з кадрами.«Багато людей, які пробували знайти роботу за кордоном, повертаються працювати в садки. Приблизно 50% вихователів повертаються. І це молоді люди», – відзначила вона.