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Владика Михаїл візьме участь у відзначенні 30-ліття відродження УАПЦ

Владика Михаїл візьме участь у відзначенні 30-ліття відродження УАПЦ
У рамках урочистостей до 30-ліття відродження Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) у Львові відбудеться недільне богослужіння, у якому візьме участь митрополит Луцький та Волинський Михаїл.

Так, 18 серпня о 9:00 регіональні суспільні мовники «UA: Львів», «UA: Тернопіль» «UA: Волинь», «UA: Рівне», «UA: Запоріжжя», «UA: Суми» та «UA: Донбас» транслюватимуть наживо богослужіння у Свято-Володимирському храмі, повідомляє сайт «UA: Суспільне мовлення».

Святкову літургію очолить митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Його супроводжуватимуть 2 хори.

Загалом урочистості триватимуть 16-18 серпня. 16 серпня біля Львівської міської ради представлять фотовиставку світлин часів відновлення УАПЦ. 17 серпня запланована урочиста академія в Національному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької та панахида на могилах Патріарха Димитрія та борців за волю України. У Храмі святих апостолів Петра і Павла, що став центром відродження УАПЦ, правитимуть нічну службу.

Зазначають, у ці дні до Львова приїдуть понад 30 єпископів з усіх єпархій України, духовенство та паломники.

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Теги: владика Михаїл, УАПЦ, 30-ліття, богослужіння, Львів
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