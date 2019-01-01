Лучан запрошують на «Князівський бенкет»

Лучан та гостей міста запрошують відвідати фестиваль середньовічного духу «Князівський» бенкет.«Вітовт, милістю Господа Великий князь Литовський, Руський і Жемайтійський, запрошує підданих своїх чесних, гостей іноземних, купців поважних, майстрів умілих й артистів веселих до міста Лучеська на Князівський бенкет!» – закликають організатори події.Початок урочистої ходи — 16:00 з Театрального майдану. Далі фестиваль триватиме на Замковій площі та у Луцькому замку.Вхід вільний.25 серпня, вже вчетверте, у Луцьку дзвенітиме підковами, мечами і кубками, співатиме, танцюватиме і блазнюватиме, смакуватиме, цвістиме і пахнутиме фестиваль середньовічного духу «Князівський бенкет».Даний захід перенесе нас в історичну епоху Середньовіччя Древнього Лучеська на Стиру. Стержневою ідеєю й основоположною подією фестивалю є з’їзд європейських монархів 1429 року, коли до Луцька для дипломатичних переговорів прибули королі, монархи, імператори та інші поважні гості з усієї Європи. Після проведення цього заходу наше місто було нанесене на усі європейські карти, а слава про з’їзд збереглась у віках!Фестиваль присвячений 590-ій річниці даної події.Його організатори докладають максимум зусиль аби захід був цікавим і пізнавальним для людей різних вікових груп та інтересів, щоб «Князівський бенкет» став справжнім родинним, сімейним міським святом!Гості фестивалю матимуть змогу на один день поринути у середньовіччя: ознайомитись з буденним і святковим життям міщан і князівського двору, лицарськими боями, забавами, майстер-класами традиційних ремесел та кухнею часів Середньовіччя.Кожен новий фестиваль готує для відвідувачів інтригуючі й несподівані сюрпризи. Не буде виключенням і цьогорічний.«Як завжди, тихенько заглянемо у шпаринку за лаштунки фестивалю. А там – кравці роблять останній шов на новому вбранні Князя, готують святкові плаття чарівні панночки, начищають до блиску обладунки перед турніром найвідважніші бійці луцької «Айна Бери», прислухуючись, чи не чути часом дзвону підков коней рицарів Ордену Паладинів та кінного театру «Каретний двір». Проводять останні репетиції музичні гурти «Бурдони Черна», «Аколлада», «Вервечка», «Kings & Beggars» з танцюристами з «Бельтайну».Придворні вчені дами й мужі дописують останні рядки пізнавальних наукових лекцій. Вчать ролі актори театру «ГаРмИдЕр» і студії «Догори дригом». Пакують найкращий крам поважні купці й вмілі ремісники, вирушаючи на святковий ярмарок. Варять свіже пиво монахи, пасічники наливають у бочки запашний мед. А у далекому Мінську закінчують вкладати валізи артисти гурту «PAWA», аби вирушити в дорогу до Луцька, де вони вперше проведуть для гостей князя Вітовта Середньовічну дискотеку», – йдеться у дописі.«Незабутні враження, приємні емоції, цікаві призи Вам гарантовано. А що ще треба, аби гарно провести час з родиною чи друзями? Не пропустіть цю яскраву та видовищну подію!» – запрошують організатори.Організатор заходу — управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.