У Луцьку провалилась бруківка. ФОТО





Про це на сайті Відкрите місто повідомила Юлія Ткачук.



Жінка зазначила, що інцидент трапився на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька провалилась бруківка.Про це на сайті Відкрите місто повідомила Юлія Ткачук.Жінка зазначила, що інцидент трапився на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію