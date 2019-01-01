У Луцьку провалилась бруківка. ФОТО
Сьогодні, 15:26
У центрі Луцька провалилась бруківка.
Про це на сайті Відкрите місто повідомила Юлія Ткачук.
Жінка зазначила, що інцидент трапився на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал.
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Про це на сайті Відкрите місто повідомила Юлія Ткачук.
Жінка зазначила, що інцидент трапився на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал.
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