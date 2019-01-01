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У Луцьку провалилась бруківка. ФОТО

У Луцьку провалилась бруківка. ФОТО
У центрі Луцька провалилась бруківка.

Про це на сайті Відкрите місто повідомила Юлія Ткачук.

Жінка зазначила, що інцидент трапився на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал.

У Луцьку провалилась бруківка. ФОТО
У Луцьку провалилась бруківка. ФОТО

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Теги: Луцьк, бруківка, проблема
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