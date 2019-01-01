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На День Незалежності у Луцьку відбудеться грандіозне дійство

На День Незалежності у Луцьку відбудеться грандіозне дійство
Цьогоріч святкування Дня Незалежності України отримає нове «дихання» та нові ідеї, які підтримують запит суспільства на оновлення та отримання нових позитивних вражень.

Нові локації, різноманітні food-зони, цікаві спікери, ексклюзивна програма, котра залишить тільки позитивні емоції відвідувачів заходу, розваги для всієї сім’ї, всеміська лотерея з понад п`ятсот подарунками, релакс зони від партнерів, лунопарк, дитячі гірки, цікавинки від партнерів та організаторів – це і ще багато інших сюрпризів чекає саме Вас 24-го серпня з 14:00 до 22:00 у Центральному парку культури та відпочинку ім. Л. Українки.

Також під час святкування запланований виступ виконавця OLEYNIK. Український музикант, артист, знаний на всій території України завдяки своїм дуетним та сольним проектами, гравець футбольного клубу зірок шоу-бізнесу «Маестро», переможець проекту «Фабрика Зірок-2» активно підтримує молодь, яка займається спортом.

У Луцьку 24 серпня OLEYNIK презентує як нові, так і вже всіма улюблені та популярні пісні на сцені у Центральному парку культури та відпочинку ім. Л. Українки о 21:00.

Організатори події: івент-агенція Tikhonovсoncertandeventagency", Луцька Міська Рада та Департамент сім'ї, молоді та спорту.

Інформаційні партнери події: Інформаційне агентство ВолиньPost, Волинь Online, Волинські Новини, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, 0332.UA, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.

На День Незалежності у Луцьку відбудеться грандіозне дійство
На День Незалежності у Луцьку відбудеться грандіозне дійство
На День Незалежності у Луцьку відбудеться грандіозне дійство

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Теги: концерт, Луцьк, подія
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