На тілі чоловіка, якого знайшли у Луцьку в річці, слідів насильницької смерті не виявили. ФОТО





Про це



Свідки розповіли, що тіло чоловіка плавало в Сапалаївці поблизу містка, що неподалік кафе "Тотем".



Зі слів людей, на вигляд чоловікові років 50. Виявили тіло близько 20 години.



Одягнений загиблий у сині кросівки, чорну футболку та джинси. Худорлявої статури.



Як повідомили правоохоронці, труп без слідів насильницької смерті, в кишені пенсійне посвідчення, ключі та кошти.



Працівники ритуальної служби, які прибули на місце події, забрали тіло.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло чоловіка виявили перехожі в річці Сапалаївці на проспекті Відродження ввечері 17 серпня.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Свідки розповіли, що тіло чоловіка плавало в Сапалаївці поблизу містка, що неподалік кафе "Тотем".Зі слів людей, на вигляд чоловікові років 50. Виявили тіло близько 20 години.Одягнений загиблий у сині кросівки, чорну футболку та джинси. Худорлявої статури.Як повідомили правоохоронці, труп без слідів насильницької смерті, в кишені пенсійне посвідчення, ключі та кошти.Працівники ритуальної служби, які прибули на місце події, забрали тіло.

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