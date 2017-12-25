На тілі чоловіка, якого знайшли у Луцьку в річці, слідів насильницької смерті не виявили. ФОТО
17 серпень, 23:22
Тіло чоловіка виявили перехожі в річці Сапалаївці на проспекті Відродження ввечері 17 серпня.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Свідки розповіли, що тіло чоловіка плавало в Сапалаївці поблизу містка, що неподалік кафе "Тотем".
Зі слів людей, на вигляд чоловікові років 50. Виявили тіло близько 20 години.
Одягнений загиблий у сині кросівки, чорну футболку та джинси. Худорлявої статури.
Як повідомили правоохоронці, труп без слідів насильницької смерті, в кишені пенсійне посвідчення, ключі та кошти.
Працівники ритуальної служби, які прибули на місце події, забрали тіло.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Свідки розповіли, що тіло чоловіка плавало в Сапалаївці поблизу містка, що неподалік кафе "Тотем".
Зі слів людей, на вигляд чоловікові років 50. Виявили тіло близько 20 години.
Одягнений загиблий у сині кросівки, чорну футболку та джинси. Худорлявої статури.
Як повідомили правоохоронці, труп без слідів насильницької смерті, в кишені пенсійне посвідчення, ключі та кошти.
Працівники ритуальної служби, які прибули на місце події, забрали тіло.
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