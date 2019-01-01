Декан луцького вишу видаватиме книжку про «рідну поліську говірку»
Сьогодні, 13:30
Декан факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик повідомив, що готує до видання книжку про «рідну поліську говірку».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Давно вже (бо то все треба відповідного настрою й натхнення) готую до видання книжку про рідну поліську говірку, «нашу байку» (моє багатолюдне Липне заховалося в глухому закутку геть на східній окраїні Цуманської пущі, а водночас і Волинської області», – написав Юрій Громик.
Зазначив, що наразі має трохи вільного часу, аби переглянути усі студентські й аспірантські записи з 1990-х років і оформити їх належним чином. Розповів, що колись основною його інформаторкою була покійна бабуся Мотрона, якій якраз десь у ці дні - 100 років.
«Знала вона лише те, що «вродиласа в Спасувку», а в документах зафіксовано було просто рік народження – 1919)... Перечитую записані від неї тексти пісень (а їх сотні!), перебираю, як перлини, наші специфічні липенські слова, які найперше від бабусі ж таки чув і фіксував, – світлий сум і вдячність приходять», – зазначає Юрій Громик.
Повідомив, що книжка, яку збирається видавати, матиме присвяту «Пам’яті моєї першої навчительки живої народної мови – бабусі Мотрони».
Опублікував один із записів:
Аби руки, то знайдеться муки.
Бог родить на всякого долю.
Було б сказано – забуться не довго.
В дитяти пальчик заболить, а в матері – серце.
В своїй халупці добре й дупці.
Вбери й пенька, то буде за Зенька.
Годуй, мати, сина, то прибуде сила.
Де вродилася коза, там солодкая лоза.
Добрий борщик, да маленький горщик.
Жаль ваги не має.
Женяться не на рік, а на цілий вік.
Жінка не черевик – з ноги не скинеш.
З мудрим поведешся – розуму наберешся, а з дурним – і той згубиш.
Коли не вмирать, то день пропадає.
Куди кінь з копитом, туди й жаба з хвостом.
Легко впасти – важко встать.
Люде не татари – не дадуть пропасти.
Мати вмре – батько сліпне.
На віку, як на довгій нивці.
Не будь паламарем у чужій церкві.
Не вчи вченого їсти хліба печеного.
Не вродися красний, а щасний.
Нема гіршей кари, як нема свей пари.
Одне не загоїться – друге настроїться.
Однієї біди не треба, а скільки є.
Осіннє сонце як мачушине серце: хоч і світить, то не гріє.
Поїли, як пани, а покидали, як свині.
Пошли дурного по смерть, то хоч наживешся.
Своє як не заплаче, то хоч скривиться.
Своя симражка ніколи не важка.
Син мій, а розум в його свій.
У людей повна піч – і горить, а мене одне поліно – і не хоче.
Чоловік що ступив, то згрішив.
Як бідний плаче, то ніхто не бачить; як багатий скривиться, то всенький мир дивиться.
Як не нагріє дух, то не нагріє й кожух.
Як нема щастя на молоці, то не буде й на сироватці.
Як сам продаси, то і з батьком не купиш.
Як умер біднячок, то прийшов п’яний дядок; як умер багатир, то зійшовся всенький мир.
Як хто хоче, так по своєму батькові й плаче.
Яка матуся, така й доцюся.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Давно вже (бо то все треба відповідного настрою й натхнення) готую до видання книжку про рідну поліську говірку, «нашу байку» (моє багатолюдне Липне заховалося в глухому закутку геть на східній окраїні Цуманської пущі, а водночас і Волинської області», – написав Юрій Громик.
Зазначив, що наразі має трохи вільного часу, аби переглянути усі студентські й аспірантські записи з 1990-х років і оформити їх належним чином. Розповів, що колись основною його інформаторкою була покійна бабуся Мотрона, якій якраз десь у ці дні - 100 років.
«Знала вона лише те, що «вродиласа в Спасувку», а в документах зафіксовано було просто рік народження – 1919)... Перечитую записані від неї тексти пісень (а їх сотні!), перебираю, як перлини, наші специфічні липенські слова, які найперше від бабусі ж таки чув і фіксував, – світлий сум і вдячність приходять», – зазначає Юрій Громик.
Повідомив, що книжка, яку збирається видавати, матиме присвяту «Пам’яті моєї першої навчительки живої народної мови – бабусі Мотрони».
Опублікував один із записів:
Аби руки, то знайдеться муки.
Бог родить на всякого долю.
Було б сказано – забуться не довго.
В дитяти пальчик заболить, а в матері – серце.
В своїй халупці добре й дупці.
Вбери й пенька, то буде за Зенька.
Годуй, мати, сина, то прибуде сила.
Де вродилася коза, там солодкая лоза.
Добрий борщик, да маленький горщик.
Жаль ваги не має.
Женяться не на рік, а на цілий вік.
Жінка не черевик – з ноги не скинеш.
З мудрим поведешся – розуму наберешся, а з дурним – і той згубиш.
Коли не вмирать, то день пропадає.
Куди кінь з копитом, туди й жаба з хвостом.
Легко впасти – важко встать.
Люде не татари – не дадуть пропасти.
Мати вмре – батько сліпне.
На віку, як на довгій нивці.
Не будь паламарем у чужій церкві.
Не вчи вченого їсти хліба печеного.
Не вродися красний, а щасний.
Нема гіршей кари, як нема свей пари.
Одне не загоїться – друге настроїться.
Однієї біди не треба, а скільки є.
Осіннє сонце як мачушине серце: хоч і світить, то не гріє.
Поїли, як пани, а покидали, як свині.
Пошли дурного по смерть, то хоч наживешся.
Своє як не заплаче, то хоч скривиться.
Своя симражка ніколи не важка.
Син мій, а розум в його свій.
У людей повна піч – і горить, а мене одне поліно – і не хоче.
Чоловік що ступив, то згрішив.
Як бідний плаче, то ніхто не бачить; як багатий скривиться, то всенький мир дивиться.
Як не нагріє дух, то не нагріє й кожух.
Як нема щастя на молоці, то не буде й на сироватці.
Як сам продаси, то і з батьком не купиш.
Як умер біднячок, то прийшов п’яний дядок; як умер багатир, то зійшовся всенький мир.
Як хто хоче, так по своєму батькові й плаче.
Яка матуся, така й доцюся.
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