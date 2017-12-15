На Волині одинадцятикласники побили та пограбували вчителя
Сьогодні, 22:50
На Волині двох одинадцятикласників засудили до двох років умовного терміну за напад, побиття та пограбування вчителя.
Інцидент трапився у жовтні минулого року, пише ІА "Конкурент".
Обидва хлопці учні Луцької вечірньої школи. Близько 15 години, змовившись, вони напали на вчителя школи у селі Озеро Ківерцівського району. Той якраз йшов від школи в напрямку дороги Луцьк-Маневичі. Хлопці побили вчителя і, як наслідок, той отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, закритий перелом кісток носа без зміщення, садну. Після забрали в чоловіка сумку, де було кілька сотень гривень, мобільний телефон та дрібна техніка.
П’яними неповнолітні нападники не були. У суді вину визнали та розкаювалися, а учитель просив не призначати їм реальний термін.
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Інцидент трапився у жовтні минулого року, пише ІА "Конкурент".
Обидва хлопці учні Луцької вечірньої школи. Близько 15 години, змовившись, вони напали на вчителя школи у селі Озеро Ківерцівського району. Той якраз йшов від школи в напрямку дороги Луцьк-Маневичі. Хлопці побили вчителя і, як наслідок, той отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, закритий перелом кісток носа без зміщення, садну. Після забрали в чоловіка сумку, де було кілька сотень гривень, мобільний телефон та дрібна техніка.
П’яними неповнолітні нападники не були. У суді вину визнали та розкаювалися, а учитель просив не призначати їм реальний термін.
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