На Волині одинадцятикласники побили та пограбували вчителя





Інцидент трапився у жовтні минулого року, пише



Обидва хлопці учні Луцької вечірньої школи. Близько 15 години, змовившись, вони напали на вчителя школи у селі Озеро Ківерцівського району. Той якраз йшов від школи в напрямку дороги Луцьк-Маневичі. Хлопці побили вчителя і, як наслідок, той отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, закритий перелом кісток носа без зміщення, садну. Після забрали в чоловіка сумку, де було кілька сотень гривень, мобільний телефон та дрібна техніка.



П’яними неповнолітні нападники не були. У суді вину визнали та розкаювалися, а учитель просив не призначати їм реальний термін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині двох одинадцятикласників засудили до двох років умовного терміну за напад, побиття та пограбування вчителя.Інцидент трапився у жовтні минулого року, пише ІА "Конкурент" Обидва хлопці учні Луцької вечірньої школи. Близько 15 години, змовившись, вони напали на вчителя школи у селі Озеро Ківерцівського району. Той якраз йшов від школи в напрямку дороги Луцьк-Маневичі. Хлопці побили вчителя і, як наслідок, той отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, закритий перелом кісток носа без зміщення, садну. Після забрали в чоловіка сумку, де було кілька сотень гривень, мобільний телефон та дрібна техніка.П’яними неповнолітні нападники не були. У суді вину визнали та розкаювалися, а учитель просив не призначати їм реальний термін.

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