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На Волині одинадцятикласники побили та пограбували вчителя

На Волині одинадцятикласники побили та пограбували вчителя
На Волині двох одинадцятикласників засудили до двох років умовного терміну за напад, побиття та пограбування вчителя.

Інцидент трапився у жовтні минулого року, пише ІА "Конкурент".

Обидва хлопці учні Луцької вечірньої школи. Близько 15 години, змовившись, вони напали на вчителя школи у селі Озеро Ківерцівського району. Той якраз йшов від школи в напрямку дороги Луцьк-Маневичі. Хлопці побили вчителя і, як наслідок, той отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, закритий перелом кісток носа без зміщення, садну. Після забрали в чоловіка сумку, де було кілька сотень гривень, мобільний телефон та дрібна техніка.

П’яними неповнолітні нападники не були. У суді вину визнали та розкаювалися, а учитель просив не призначати їм реальний термін.

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Теги: вчитель, напад, школярі, суд, пограбування
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