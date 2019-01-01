Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook інформує



«Аж 4 експерти з Луцька та Нововолинська Заріна Дацик, Петро Лавринюк, Inna Voilo, Borys Karpus ділилися інфою про стан екології, про необхідність сортування сміття, про шкідливий вплив батарейок і не тільки. Загалом вчилися дивитись на сміття не як на відходи, а як на ресурс. Наприклад, як можна використати кришечку від ПЕТ-пляшки? Викинути у смітник? Та ні! Лише за кілька хвилин учасники тренінгу знайшли понад 10 варіантів повторного використання!



А ще дуже важливо не лише сортувати сміття, а намагатися зменшувати його об'єм у вашому сміттєвому кошику. Як? Наприклад, відмовлятися від речей, без яких можна обійтися. Наприклад, купуючи фрукти, їх не потрібно вкладати у поліетиленові пакети!

Під час тренінгу генерували ідеї, яким чином кожна людина може долучитися до покращення стану довкілля у своєму селі та громаді», – йдеться у дописі.



Довідково:



Тренінг «Думай та дій екологічно» був організований громадською організацією «Біличанка» у рамках проєкту «Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Проєкт реалізовується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громада села Біличі, що на Іваничівщині, звяла участь у тренінгу «Думай та дій екологічно».Про це на своїй сторінці у Facebook інформує Vika Slyvka - пише Район.Іваничі «Аж 4 експерти з Луцька та Нововолинськаділилися інфою про стан екології, про необхідність сортування сміття, про шкідливий вплив батарейок і не тільки. Загалом вчилися дивитись на сміття не як на відходи, а як на ресурс. Наприклад, як можна використати кришечку від ПЕТ-пляшки? Викинути у смітник? Та ні! Лише за кілька хвилин учасники тренінгу знайшли понад 10 варіантів повторного використання!А ще дуже важливо не лише сортувати сміття, а намагатися зменшувати його об'єм у вашому сміттєвому кошику. Як? Наприклад, відмовлятися від речей, без яких можна обійтися. Наприклад, купуючи фрукти, їх не потрібно вкладати у поліетиленові пакети!Під час тренінгу генерували ідеї, яким чином кожна людина може долучитися до покращення стану довкілля у своєму селі та громаді», – йдеться у дописі.Тренінг «Думай та дій екологічно» був організований громадською організацією «Біличанка» у рамках проєкту «Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Проєкт реалізовується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

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