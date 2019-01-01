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Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО

Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Громада села Біличі, що на Іваничівщині, звяла участь у тренінгу «Думай та дій екологічно».

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує Vika Slyvka - пише Район.Іваничі.

«Аж 4 експерти з Луцька та Нововолинська Заріна Дацик, Петро Лавринюк, Inna Voilo, Borys Karpus ділилися інфою про стан екології, про необхідність сортування сміття, про шкідливий вплив батарейок і не тільки. Загалом вчилися дивитись на сміття не як на відходи, а як на ресурс. Наприклад, як можна використати кришечку від ПЕТ-пляшки? Викинути у смітник? Та ні! Лише за кілька хвилин учасники тренінгу знайшли понад 10 варіантів повторного використання!

А ще дуже важливо не лише сортувати сміття, а намагатися зменшувати його об'єм у вашому сміттєвому кошику. Як? Наприклад, відмовлятися від речей, без яких можна обійтися. Наприклад, купуючи фрукти, їх не потрібно вкладати у поліетиленові пакети!
Під час тренінгу генерували ідеї, яким чином кожна людина може долучитися до покращення стану довкілля у своєму селі та громаді», – йдеться у дописі.

Довідково:

Тренінг «Думай та дій екологічно» був організований громадською організацією «Біличанка» у рамках проєкту «Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Проєкт реалізовується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО

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Теги: екологія, сміття, переробка, Іваничі, сортування
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