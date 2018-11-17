Лучани просять встановити світлофор на проблемному перехресті
Сьогодні, 15:11
У Луцьку просять встановити світлофор для пішоходів на перехресті вулиці Клима Савура з проспектом Перемоги.
Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 19 серпня, Олена Василівна Лесь.
"Пропоную задля безпеки руху пішоходів, особливо зважаючи на великий потік учнів школи #5 та автотранспорту в цьому місці встановити світлофор для пішоходів, які переходять вул. Клима Савура на перетині з пр.Перемоги, так як, хоча у цьому місці і односторонній рух, часто автомобілі порушують правила дорожнього руху, а пішоходи, через відсутність світлофору, не завжди правильно орієнтуються, коли вони можуть безпечно переходити", - пише авторка петиції.
На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1317
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 19 серпня, Олена Василівна Лесь.
"Пропоную задля безпеки руху пішоходів, особливо зважаючи на великий потік учнів школи #5 та автотранспорту в цьому місці встановити світлофор для пішоходів, які переходять вул. Клима Савура на перетині з пр.Перемоги, так як, хоча у цьому місці і односторонній рух, часто автомобілі порушують правила дорожнього руху, а пішоходи, через відсутність світлофору, не завжди правильно орієнтуються, коли вони можуть безпечно переходити", - пише авторка петиції.
На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1317
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста
Сьогодні, 15:47
Лучани просять встановити світлофор на проблемному перехресті
Сьогодні, 15:11
Єпископ Нафанаїл очолив святкове богослужіння у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:03
Волинянин упіймав велетенського білого амура. ФОТО
Сьогодні, 14:53