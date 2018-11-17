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Лучани просять встановити світлофор на проблемному перехресті

Лучани просять встановити світлофор на проблемному перехресті
У Луцьку просять встановити світлофор для пішоходів на перехресті вулиці Клима Савура з проспектом Перемоги.

Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 19 серпня, Олена Василівна Лесь.

"Пропоную задля безпеки руху пішоходів, особливо зважаючи на великий потік учнів школи #5 та автотранспорту в цьому місці встановити світлофор для пішоходів, які переходять вул. Клима Савура на перетині з пр.Перемоги, так як, хоча у цьому місці і односторонній рух, часто автомобілі порушують правила дорожнього руху, а пішоходи, через відсутність світлофору, не завжди правильно орієнтуються, коли вони можуть безпечно переходити", - пише авторка петиції.

На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1317

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Теги: світлофор, перехрестя
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