Лучани просять встановити світлофор на проблемному перехресті

У Луцьку просять встановити світлофор для пішоходів на перехресті вулиці Клима Савура з проспектом Перемоги.Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 19 серпня,"Пропоную задля безпеки руху пішоходів, особливо зважаючи на великий потік учнів школи #5 та автотранспорту в цьому місці встановити світлофор для пішоходів, які переходять вул. Клима Савура на перетині з пр.Перемоги, так як, хоча у цьому місці і односторонній рух, часто автомобілі порушують правила дорожнього руху, а пішоходи, через відсутність світлофору, не завжди правильно орієнтуються, коли вони можуть безпечно переходити", - пише авторка петиції.На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1317