20 серпня на Волині: гортаючи календар

20 серпня відзначає день народження журналістка(на фото).Також день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариствта піарниціВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.Лопатенський меморіал розкинувся на площі 12 гектарів. Тут є також Алея Слави з портретами уславлених партизанських командирів, курган із обеліском. На цьому місці була стоянка партизанського загону, яким керував полковник Медведєв. Збереглися землянки: штаб, комендантський взвод, госпіталь, а також партизанська операційна.Цього дня 1989 року на Замковій площі у Луцьку зібралися десятки тисяч лучан з нагоди створення регіональної організації НРУ, засвідчили свою широку підтримку ідеї Руху. Це був санкціонований мітинг під гаслом «Вся влада Радам!»