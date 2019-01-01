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20 серпня на Волині: гортаючи календар

20 серпня на Волині: гортаючи календар
20 серпня відзначає день народження журналістка Мирослава Косьмина (на фото).

Також день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств Марти Кандиби та піарниці Марини Майко.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.

20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.

Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.

Лопатенський меморіал розкинувся на площі 12 гектарів. Тут є також Алея Слави з портретами уславлених партизанських командирів, курган із обеліском. На цьому місці була стоянка партизанського загону, яким керував полковник Медведєв. Збереглися землянки: штаб, комендантський взвод, госпіталь, а також партизанська операційна.

Цього дня 1989 року на Замковій площі у Луцьку зібралися десятки тисяч лучан з нагоди створення регіональної організації НРУ, засвідчили свою широку підтримку ідеї Руху. Це був санкціонований мітинг під гаслом «Вся влада Радам!»

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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