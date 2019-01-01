Як живе родина вбивці Дарини Лук'яненко після страшної трагедії

Дарини Лук'яненко з Одеської області люди вигнали з ринку, де вони працювали.



Рідні Даринки підозрюють, що батьки Миколи Тарасова були в курсі, що саме він скоїв цей



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Тарасові хотіли всіх обдурити



У маленькому селі Іванівка Одеської області, де 13 червня серед білого дня зникла 11-річна Дарина Лук'яненка, нині потихеньку пристрасті вляглися.



Як розповів тато Дарини, Сергій Лук'яненко, батьки Тарасова сховалися в своєму будинку. "Ми живемо в одному селі, але намагаємося з ними не перетинатися. Вони сховалися в своєму будинку, сидять там", – говорить він.

Дарина з татом і сестрою

На місцевому ринку торговельна точка Лук’яненків розташована прямо навпроти кіоску сім'ї Тарасових.



"Ми знали їх років п'ять, а може й більше. Спілкувалися в основному по роботі. Тому що це люди дуже замкнуті, вони завжди були самі собою. Даринка Миколу Тарасова теж знала, тому що і вона до нас приходила, і він тут торгував. Але останнім часом його не було тут видно. Не знаю чому, сім'я ж дуже відлюдькувата", – згадує батько дівчинки.



Зараз люди вигнали з ринку Тарасових, хоч вони й намагалися сюди повернутися.



На контейнері, де торгували Тарасові, написали слово вбивці

"Вони вирішили обхитрити всіх, і найняли сюди чоловіка, оформили на нього документи, нібито це він сам тут торгує. Але одного разу він напився і в усьому зізнався. Тому і йому не дали працювати", – говорить Сергій.



Вночі брали упаковку оцту



У сім'ї Дарини Лук'яненко впевнені, що батьки Тарасова знали про те, що це саме Микола скоїв злочин.

Мати заарештованого Миколи Тарасова, Марія Батько Миколи Тарасова, Геннадій

"Інакше навіщо під час пошуків вони вночі приходили на ринок, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. Щоб із його допомогою відмивати сліди крові в будинку. Якщо б вони брали його для заготовок, то достатньо взяти пляшку, потім ще одну. Навіщо серед ночі раптом знадобилася упаковка?", – вважає Сергій.



За словами тата Даринки, в Іванівці зараз настрої людей дещо заспокоїлися. Хоч до Тарасових і ставляться негативно, але деякі жителі вже навіть прощають їх. Нібито Тарасові уже пройшли детектор брехні і довели, що невинні.



Дарина співала і мріяла стати відомою



Батько жорстоко вбитої дівчинки розповідає, що його донька завжди мріяла стати відомою.



"Ще в музичній школі вона записалася на танці, потім перевелася в свою школу. У неї там була акробатика, вона на місток ставала, шпагат робила. Ми завжди переживали, щоб вона щось собі не пошкодила. А ще вона співала", – каже Сергій.



Друзі й рідні дівчинки також викладають кліпи, де вона співає і танцює. Люди так і не можуть змиритися з тим, що її більше немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьків вбивці 11-річноїз Одеської області люди вигнали з ринку, де вони працювали.Рідні Даринки підозрюють, що батьки Миколи Тарасова були в курсі, що саме він скоїв цей страшний злочин , і могли допомагати йому приховати сліди, - пише Обозреватель У маленькому селі Іванівка Одеської області, де 13 червня серед білого дня зникла 11-річна Дарина Лук'яненка, нині потихеньку пристрасті вляглися.Як розповів тато Дарини, Сергій Лук'яненко, батьки Тарасова сховалися в своєму будинку. "Ми живемо в одному селі, але намагаємося з ними не перетинатися. Вони сховалися в своєму будинку, сидять там", – говорить він.На місцевому ринку торговельна точка Лук’яненків розташована прямо навпроти кіоску сім'ї Тарасових."Ми знали їх років п'ять, а може й більше. Спілкувалися в основному по роботі. Тому що це люди дуже замкнуті, вони завжди були самі собою. Даринка Миколу Тарасова теж знала, тому що і вона до нас приходила, і він тут торгував. Але останнім часом його не було тут видно. Не знаю чому, сім'я ж дуже відлюдькувата", – згадує батько дівчинки.Зараз люди вигнали з ринку Тарасових, хоч вони й намагалися сюди повернутися."Вони вирішили обхитрити всіх, і найняли сюди чоловіка, оформили на нього документи, нібито це він сам тут торгує. Але одного разу він напився і в усьому зізнався. Тому і йому не дали працювати", – говорить Сергій.У сім'ї Дарини Лук'яненко впевнені, що батьки Тарасова знали про те, що це саме Микола скоїв злочин."Інакше навіщо під час пошуків вони вночі приходили на ринок, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. Щоб із його допомогою відмивати сліди крові в будинку. Якщо б вони брали його для заготовок, то достатньо взяти пляшку, потім ще одну. Навіщо серед ночі раптом знадобилася упаковка?", – вважає Сергій.За словами тата Даринки, в Іванівці зараз настрої людей дещо заспокоїлися. Хоч до Тарасових і ставляться негативно, але деякі жителі вже навіть прощають їх. Нібито Тарасові уже пройшли детектор брехні і довели, що невинні.Батько жорстоко вбитої дівчинки розповідає, що його донька завжди мріяла стати відомою."Ще в музичній школі вона записалася на танці, потім перевелася в свою школу. У неї там була акробатика, вона на місток ставала, шпагат робила. Ми завжди переживали, щоб вона щось собі не пошкодила. А ще вона співала", – каже Сергій.Друзі й рідні дівчинки також викладають кліпи, де вона співає і танцює. Люди так і не можуть змиритися з тим, що її більше немає.

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