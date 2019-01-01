Як живе родина вбивці Дарини Лук'яненко після страшної трагедії
Сьогодні, 09:41
Батьків вбивці 11-річної Дарини Лук'яненко з Одеської області люди вигнали з ринку, де вони працювали.
Рідні Даринки підозрюють, що батьки Миколи Тарасова були в курсі, що саме він скоїв цей страшний злочин, і могли допомагати йому приховати сліди, - пише Обозреватель.
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Тарасові хотіли всіх обдурити
У маленькому селі Іванівка Одеської області, де 13 червня серед білого дня зникла 11-річна Дарина Лук'яненка, нині потихеньку пристрасті вляглися.
Як розповів тато Дарини, Сергій Лук'яненко, батьки Тарасова сховалися в своєму будинку. "Ми живемо в одному селі, але намагаємося з ними не перетинатися. Вони сховалися в своєму будинку, сидять там", – говорить він.
На місцевому ринку торговельна точка Лук’яненків розташована прямо навпроти кіоску сім'ї Тарасових.
"Ми знали їх років п'ять, а може й більше. Спілкувалися в основному по роботі. Тому що це люди дуже замкнуті, вони завжди були самі собою. Даринка Миколу Тарасова теж знала, тому що і вона до нас приходила, і він тут торгував. Але останнім часом його не було тут видно. Не знаю чому, сім'я ж дуже відлюдькувата", – згадує батько дівчинки.
Зараз люди вигнали з ринку Тарасових, хоч вони й намагалися сюди повернутися.
"Вони вирішили обхитрити всіх, і найняли сюди чоловіка, оформили на нього документи, нібито це він сам тут торгує. Але одного разу він напився і в усьому зізнався. Тому і йому не дали працювати", – говорить Сергій.
Вночі брали упаковку оцту
У сім'ї Дарини Лук'яненко впевнені, що батьки Тарасова знали про те, що це саме Микола скоїв злочин.
"Інакше навіщо під час пошуків вони вночі приходили на ринок, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. Щоб із його допомогою відмивати сліди крові в будинку. Якщо б вони брали його для заготовок, то достатньо взяти пляшку, потім ще одну. Навіщо серед ночі раптом знадобилася упаковка?", – вважає Сергій.
За словами тата Даринки, в Іванівці зараз настрої людей дещо заспокоїлися. Хоч до Тарасових і ставляться негативно, але деякі жителі вже навіть прощають їх. Нібито Тарасові уже пройшли детектор брехні і довели, що невинні.
Дарина співала і мріяла стати відомою
Батько жорстоко вбитої дівчинки розповідає, що його донька завжди мріяла стати відомою.
"Ще в музичній школі вона записалася на танці, потім перевелася в свою школу. У неї там була акробатика, вона на місток ставала, шпагат робила. Ми завжди переживали, щоб вона щось собі не пошкодила. А ще вона співала", – каже Сергій.
Друзі й рідні дівчинки також викладають кліпи, де вона співає і танцює. Люди так і не можуть змиритися з тим, що її більше немає.
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Рідні Даринки підозрюють, що батьки Миколи Тарасова були в курсі, що саме він скоїв цей страшний злочин, і могли допомагати йому приховати сліди, - пише Обозреватель.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Хай отримає по заслузі»: матір убивці 11-річної Дарини Лук'яненко відмовилася від сина. ВІДЕО
Тарасові хотіли всіх обдурити
У маленькому селі Іванівка Одеської області, де 13 червня серед білого дня зникла 11-річна Дарина Лук'яненка, нині потихеньку пристрасті вляглися.
Як розповів тато Дарини, Сергій Лук'яненко, батьки Тарасова сховалися в своєму будинку. "Ми живемо в одному селі, але намагаємося з ними не перетинатися. Вони сховалися в своєму будинку, сидять там", – говорить він.
На місцевому ринку торговельна точка Лук’яненків розташована прямо навпроти кіоску сім'ї Тарасових.
"Ми знали їх років п'ять, а може й більше. Спілкувалися в основному по роботі. Тому що це люди дуже замкнуті, вони завжди були самі собою. Даринка Миколу Тарасова теж знала, тому що і вона до нас приходила, і він тут торгував. Але останнім часом його не було тут видно. Не знаю чому, сім'я ж дуже відлюдькувата", – згадує батько дівчинки.
Зараз люди вигнали з ринку Тарасових, хоч вони й намагалися сюди повернутися.
"Вони вирішили обхитрити всіх, і найняли сюди чоловіка, оформили на нього документи, нібито це він сам тут торгує. Але одного разу він напився і в усьому зізнався. Тому і йому не дали працювати", – говорить Сергій.
Вночі брали упаковку оцту
У сім'ї Дарини Лук'яненко впевнені, що батьки Тарасова знали про те, що це саме Микола скоїв злочин.
"Інакше навіщо під час пошуків вони вночі приходили на ринок, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. Щоб із його допомогою відмивати сліди крові в будинку. Якщо б вони брали його для заготовок, то достатньо взяти пляшку, потім ще одну. Навіщо серед ночі раптом знадобилася упаковка?", – вважає Сергій.
За словами тата Даринки, в Іванівці зараз настрої людей дещо заспокоїлися. Хоч до Тарасових і ставляться негативно, але деякі жителі вже навіть прощають їх. Нібито Тарасові уже пройшли детектор брехні і довели, що невинні.
Дарина співала і мріяла стати відомою
Батько жорстоко вбитої дівчинки розповідає, що його донька завжди мріяла стати відомою.
"Ще в музичній школі вона записалася на танці, потім перевелася в свою школу. У неї там була акробатика, вона на місток ставала, шпагат робила. Ми завжди переживали, щоб вона щось собі не пошкодила. А ще вона співала", – каже Сергій.
Друзі й рідні дівчинки також викладають кліпи, де вона співає і танцює. Люди так і не можуть змиритися з тим, що її більше немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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