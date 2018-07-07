На Волині ВАЗ злетів у кювет: постраждав 54-річний лучанин





Автопригода трапилася поблизу села Шклінь учора, 19 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.



У результаті ДТП 54-річний лучанин, пасажир транспортного засобу, отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.











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