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На Волині ВАЗ злетів у кювет: постраждав 54-річний лучанин

На Волині ВАЗ злетів у кювет: постраждав 54-річний лучанин
На автодорозі «Устилуг – Луцьк – Рівне» нетверезий 40-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем ВАЗ злетів у кювет.

Автопригода трапилася поблизу села Шклінь учора, 19 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.

У результаті ДТП 54-річний лучанин, пасажир транспортного засобу, отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





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Теги: аварія, ВАЗ, Шклінь
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