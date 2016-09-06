На Волині дружина вбила чоловіка на очах у дітей: деталі сімейної трагедії





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 19 лютого цього року між чоловіком та його дружиною, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, на очах двох малолітніх дітей виникла сварка, під час якої чоловік ображав її нецензурними словами та погрожував фізичною розправою.



Так, аби не розбудити дітей та заспокоїти чоловіка, жінка вийшла за ним в кухню, де той відразу схопив її за волосся, почав шарпати та повалив на підлогу, внаслідок чого вона отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді саден.



У цей час до кухні на її крик забіг малолітній син, який став відтягувати чоловіка від жінки, у зв`язку з чим він відпустив останню. Потому вона забігла до спальної кімнати та з метою захисту себе і малолітніх дітей утримувала міжкімнатні двері рукою від чоловіка, який намагався їх відчинити.



В подальшому, перевищуючи межі необхідної оборони, яка явно не відповідала небезпечності посягання, схопила з крісла в спальній кімнаті кухонний ніж, що був попередньо принесений туди сином, та почала відмахуватися ним від чоловіка через щілину між дверною коробкою та міжкімнатними дверима.



Потім чоловік почав погрожувати кочергою, піднявши її над головою жінки, на що вона декілька разів відмахнулася ножем. Тоді він схопив з підлоги дерев`яний стілець та замахнувся ним, піднявши над головою. Жінка з метою захисту свого життя та здоров`я, перевищуючи межі необхідної оборони, завдала удар ножем в груди своєму чоловіку, що спричинило його смерть.



Сама жінка розповіла у суді, що із своїм чоловіком прожила 13 років, у шлюбі народилося двоє дітей. Після народження дочки між ними дуже часто виникали скандали, в основному через ревнощі з боку чоловіка, він забороняв їй ходити в гості, спілкуватися із знайомими, вимагав, щоб вона постійно була вдома та доглядала за господарством. Тому майже щотижня із друзями та знайомими вона зустрічалася за межами будинку.



З її слів, чоловік сердився через пізні повернення додому. Він працював у місцевому лісництві, часто додому приходив п`яним і влаштовував дебоші. Через конфлікти у сім`ї вони з чоловіком проживали у різних кімнатах будинку: вона з дітьми, він – окремо. Зазначила, що неодноразово зверталася в поліцію із заявами про вчинення щодо неї насильства, а також в лікарню.



Щодо обставин злочину, то розповіла, що одразу після удару ножем в груди чоловіку викликала швидку та намагалася зупинити кровотечу. У вчиненому кається.



Потерпілі та свідки розповіли, що між обвинуваченою та померлим часто виникали конфлікти через вживання ними спиртних напоїв. Одні з них зазначали, що винуватцем конфліктів у сім’ї була жінка, інші казали, що винним був чоловік.



Суд визнав жінку винною та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

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