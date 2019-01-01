У Луцьку понад 80% тепломереж – зношені
Сьогодні, 17:00
У Луцьку більшість тепломереж є зношеними або такими, які давно вичерпали свій ресурс.
Про це розповів, сьогодні, 20 серпня, тимчасовий виконувач повноважень директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський під час засідання депутатської комісії з комунального майна та приватизації, - повідомляє Волинь.UA
В ході обговорення про підготовку до зимово-осіннього періоду 2019-2020 років Іван Скорупський повідомив, що близько 80% тепломереж, які перебувають на балансі ДКП «Луцьктепло» є зношеними.
Задовільний стан мереж призводить до частих поломок.
Тимчасовий виконувач повноважень директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що для капітального ремонту тепломереж потрібно орієнтовно потрібно 70 мільйонів гривень.
Також додав, що є програма по заміні тепломереж, яка розрахована на 3 роки, у випадку фінансування можна буде замінити та відремонтувати більшу частину зношених тепломереж у Луцьку.
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Про це розповів, сьогодні, 20 серпня, тимчасовий виконувач повноважень директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський під час засідання депутатської комісії з комунального майна та приватизації, - повідомляє Волинь.UA
В ході обговорення про підготовку до зимово-осіннього періоду 2019-2020 років Іван Скорупський повідомив, що близько 80% тепломереж, які перебувають на балансі ДКП «Луцьктепло» є зношеними.
Задовільний стан мереж призводить до частих поломок.
Тимчасовий виконувач повноважень директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що для капітального ремонту тепломереж потрібно орієнтовно потрібно 70 мільйонів гривень.
Також додав, що є програма по заміні тепломереж, яка розрахована на 3 роки, у випадку фінансування можна буде замінити та відремонтувати більшу частину зношених тепломереж у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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