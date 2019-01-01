вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО

На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
У центрі Турійська трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Аварія сталася у вівторок, 20 серпня, о 21:00, – повідомляють у спільноті Facebook "Турійські новини"

Так, на перехресті вулиць Луцької та Ковельської зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen Passat В5.

Повідомляють, автомобілі рухались зі сторони Ковеля та Володимира. Один з них повертав на вулицю Луцьку, але не дотримався правил дорожнього руху.

На щастя, постраждалих немає.

На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, авто, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
Сьогодні, 16:50
Жахлива пожежа в одеському готелі: закохана пара загинула, тримаючись за руки
Сьогодні, 16:40
На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:33
Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
Сьогодні, 16:19
На Волині 10-річний хлопчик занедужав на небезпечну хворобу
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Аварія у Ковелі на перехресті: один з водіїв був п'яним Аварія у Ковелі на перехресті: один з водіїв був п'яним
15 липень, 17:22
У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки
15 липень, 14:01
На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою
20 серпень, 15:14
За два роки у Луцьку та районі в аваріях постраждало 80 людей За два роки у Луцьку та районі в аваріях постраждало 80 людей
19 серпень, 18:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
Сьогодні, 16:50
 0
Жахлива пожежа в одеському готелі: закохана пара загинула, тримаючись за руки
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:33
 0
Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
Сьогодні, 16:19
 0
На Волині 10-річний хлопчик занедужав на небезпечну хворобу
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿