На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО





Аварія сталася у вівторок, 20 серпня, о 21:00, – повідомляють у спільноті Facebook



Так, на перехресті вулиць Луцької та Ковельської зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen Passat В5.



Повідомляють, автомобілі рухались зі сторони Ковеля та Володимира. Один з них повертав на вулицю Луцьку, але не дотримався правил дорожнього руху.



На щастя, постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Турійська трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.Аварія сталася у вівторок, 20 серпня, о 21:00, – повідомляють у спільноті Facebook "Турійські новини" Так, на перехресті вулиць Луцької та Ковельської зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen Passat В5.Повідомляють, автомобілі рухались зі сторони Ковеля та Володимира. Один з них повертав на вулицю Луцьку, але не дотримався правил дорожнього руху.На щастя, постраждалих немає.

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