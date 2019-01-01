На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:33
У центрі Турійська трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Аварія сталася у вівторок, 20 серпня, о 21:00, – повідомляють у спільноті Facebook "Турійські новини"
Так, на перехресті вулиць Луцької та Ковельської зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen Passat В5.
Повідомляють, автомобілі рухались зі сторони Ковеля та Володимира. Один з них повертав на вулицю Луцьку, але не дотримався правил дорожнього руху.
На щастя, постраждалих немає.
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Аварія сталася у вівторок, 20 серпня, о 21:00, – повідомляють у спільноті Facebook "Турійські новини"
Так, на перехресті вулиць Луцької та Ковельської зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen Passat В5.
Повідомляють, автомобілі рухались зі сторони Ковеля та Володимира. Один з них повертав на вулицю Луцьку, але не дотримався правил дорожнього руху.
На щастя, постраждалих немає.
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