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Волинських депутатів оштрафували за корупцію

Волинських депутатів оштрафували за корупцію
Суд оштрафував 2-х депутатів Волинської обласної ради, які не внесли у декларацію купівлю автомобіля.

Луцький міськрайонний суд Волинської області за участі прокурора галузевого відділу прокуратури області притягнув 2 депутатів Волинської обласної ради до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Так, обранці громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомили про суттєві зміни в майновому стані, вчинивши операції з купівлі-продажу транспортних засобів, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.

Тому суд визнав депутатів винними у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 380 гривень кожному.



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Теги: волинські депутати, суд, декларація, авто, купівля
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