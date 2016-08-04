У Луцьку на місцях зрізаних дерев хочуть робити скульптури
Сьогодні, 09:53
У Луцьку пройшов міжнародний фестиваль зі змагань скульпторів на бензопилах "Korsak carving fest".
Про це написав на своїй сторінці у facebook депутат Луцької міськради Сергій Шкода.
За його словами, роботи скульпторів вражали лучан. І, як написав депутат, такі скульптури могли б стати чудовою альтернативою у випадках, коли лучани просять зрізати старі аварійні дерева. Замість них окрасою Луцька могли б ставати нові дерев′яні витвори мистецтв, при умові збереження основи стовбура до півтора-двох метрів висотою.
"...Зрештою, Ілля (організатор фестивалю скульптур, - ред) підтримав ідею про те, що створення таких дерев′яних скульптур у різних локаціях Луцька могло б стати родзинкою нашого міста, привабливою для туристів. Поділився ідеєю з першим заступником Луцького міського голови Григорій Недопад, обговоримо можливість практичного втілення ідеї", - йдеться у дописі.
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Про це написав на своїй сторінці у facebook депутат Луцької міськради Сергій Шкода.
За його словами, роботи скульпторів вражали лучан. І, як написав депутат, такі скульптури могли б стати чудовою альтернативою у випадках, коли лучани просять зрізати старі аварійні дерева. Замість них окрасою Луцька могли б ставати нові дерев′яні витвори мистецтв, при умові збереження основи стовбура до півтора-двох метрів висотою.
"...Зрештою, Ілля (організатор фестивалю скульптур, - ред) підтримав ідею про те, що створення таких дерев′яних скульптур у різних локаціях Луцька могло б стати родзинкою нашого міста, привабливою для туристів. Поділився ідеєю з першим заступником Луцького міського голови Григорій Недопад, обговоримо можливість практичного втілення ідеї", - йдеться у дописі.
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