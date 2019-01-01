«Поступилися «Волині»: як журналісти відбігали матч проти футболістів луцького клубу. ФОТО

Футболісти луцької «Волині» перемогли в товариському матчі проти збірної команди журналістів з рахунком 6:0.Матч відбувся 21 серпня на стадіоні «Підшипник».Аби підготувати своїх підопічних до гри з одеським «Чорноморцем» в 5-му турі Чемпіонату України з футболу головний тренер «Волині»влаштував дружній спаринг з представниками ЗМІ. Журналістам в свою чергу це допомогло пізнати професію футболіста зсередини.До слова, гратимуть «хрестоносці» проти «Чорноморця» 24 серпня у Луцьку на стадіоні «Авангард».«Така практика існує у цілому світі, коли гравці тісно співпрацюють з вболівальниками і пресою, це – корисно для обох сторін. Функціонально команда готова до матчу проти «Чорноморця» і ми зробимо все для того, щоб достойно зіграти цей поєдинок, а така гра, перш за все, була потрібна для емоцій і впевненості самих гравців»,– зазначив головний тренер футбольного клубу «Волинь» Андрій Тлумак і додав, що наразі акцент робитимуть не на тренуваннях, а на іграх. Практика показує, що це – дієвіше.Матч пройшов у два тайми, кожен – по 10 хвилин. Представники ЗМІ трималися доволі непогано впродовж перших двох хвилин, але вправні футболісти не дозволяли розслаблятися, то ж постійно атакували, хоч казали, що грають у півсили. Перший м’яч журналісти пропустили не відразу, але основні баталії відбувалися саме біля воріт преси.«Побігавши ці короткі тайми, стає зрозуміло, що легко підказувати футболістам по той бік екрану. Виявляється, на полі все зовсім не так, як здається. Зовсім непросто грати проти сильних команд і професіоналів. Підказуючи їм, потрібно знати що. Тому треба поважати футбол і тих людей, які віддаються цьому виду спорту сповна. Подібні заходи дають змогу журналістам пізнати професію футболіста зсередини, такі заходи - важливі», – ділиться враженнями речник Управління ДСНС у Волинській області, який, до того ж, є постійним учасником таких подій. Представник команди ЗМІ зазначив, що «Волинь» є досить сильною командою у футбольному осередку.Півзахисник луцької «Волині» Денис Кожанов сказав, що на полі журналісти відпрацювали доволі таки непогано, старалися впродовж всього матчу.«Вийшов цікавий поєдинок як для нас так і для журналістів. Думаю, такі ігри потрібно влаштовувати частіше», – сказав після гри футболіст Денис Кожанов.А після короткого матчу – традиційні фото на згадку і рукостискання гравців обох команд. Журналісти жартували, що розгромно програли, бо просто поступилися професійним футболістам «Волині», які ще й добряче потренувалися перед грою.