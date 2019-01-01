У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО
Сьогодні, 13:15
У Луцьку на вулиці Вересая муніципали виявили та зупинили торгівлю сураготом.
Реалізацію сурогатного алкоголю 22 серпня, близько восьмої години ранку, виявили та зафіксували в будинку 3а по вул. Вересая.
Цього разу продавцем оковитої виявилася жінка похилого віку, на яку і склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.
На порушницю чекає накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень.
Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.
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Реалізацію сурогатного алкоголю 22 серпня, близько восьмої години ранку, виявили та зафіксували в будинку 3а по вул. Вересая.
Цього разу продавцем оковитої виявилася жінка похилого віку, на яку і склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.
На порушницю чекає накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень.
Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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