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У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО

У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО
У Луцьку на вулиці Вересая муніципали виявили та зупинили торгівлю сураготом.

Реалізацію сурогатного алкоголю 22 серпня, близько восьмої години ранку, виявили та зафіксували в будинку 3а по вул. Вересая.

Цього разу продавцем оковитої виявилася жінка похилого віку, на яку і склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.

На порушницю чекає накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень.

Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.

У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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