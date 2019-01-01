У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО





Реалізацію сурогатного алкоголю 22 серпня, близько восьмої години ранку, виявили та зафіксували в будинку 3а по вул. Вересая.



Цього разу продавцем оковитої виявилася жінка похилого віку, на яку і склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.



На порушницю чекає накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень.



Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.





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