«Зоря» програла перший матч плей-офф Ліги Європи

Луганська "Зоря" зазнала поразки від "Еспаньйола" у виїзному поєдинку плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи - 1:3.Командавпевнено розпочала зустріч та нічим не поступалася грізному супернику. Луганчани використовували високий пресинг та намагалися не підпускати іспанців до своїх воріт, - повідомляє ТСН.Наприкінці першого тайму український клуб і зовсім шокував трибуни стадіону "Корнелья-Ель Прат".красиво скинув п’ятою наі Владислав чудовим ударом поцілив під стійку воріт. Завдяки цьому голу "Зоря" вирушила до роздягальні у ролі переможця.По перерві "Еспаньйол" пришвидшив темп та почав один за одним створювати небезпечні моменти біля ворітНа 51-й хвилині луганський клуб врятувала поперечина після удару головою китайця Ву. А вже через шість хвилин іспанці таки зрівняли рахунок -розстріляв порожні ворота після рикошету від ноги Тимчика.На цьому "Еспаньйол" не зупинився і раз-по-раз жалив "Зорю" небезпечними атаками. На 75-й хвилинізупинив рукою простріл до штрафного майданчика луганчан - арбітр призначив пенальті. Проте, реалізувати 11-метровий господарі не змогли. Микита Шевченко парирував потужний удар Гранеро в лівий кут.Проте втримати бодай нічию в Іспанії луганському клубу не вдалося.