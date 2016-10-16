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«Зоря» програла перший матч плей-офф Ліги Європи

«Зоря» програла перший матч плей-офф Ліги Європи
Луганська "Зоря" зазнала поразки від "Еспаньйола" у виїзному поєдинку плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи - 1:3.

Команда Віктора Скрипника впевнено розпочала зустріч та нічим не поступалася грізному супернику. Луганчани використовували високий пресинг та намагалися не підпускати іспанців до своїх воріт, - повідомляє ТСН.

Наприкінці першого тайму український клуб і зовсім шокував трибуни стадіону "Корнелья-Ель Прат". Кабаєв красиво скинув п’ятою на Кочергіна і Владислав чудовим ударом поцілив під стійку воріт Дієго Лопеса. Завдяки цьому голу "Зоря" вирушила до роздягальні у ролі переможця.

По перерві "Еспаньйол" пришвидшив темп та почав один за одним створювати небезпечні моменти біля воріт Микити Шевченка.

На 51-й хвилині луганський клуб врятувала поперечина після удару головою китайця Ву. А вже через шість хвилин іспанці таки зрівняли рахунок - Факундо Феррейра розстріляв порожні ворота після рикошету від ноги Тимчика.

На цьому "Еспаньйол" не зупинився і раз-по-раз жалив "Зорю" небезпечними  атаками. На 75-й хвилині Богдан Михайличенко зупинив рукою простріл до штрафного майданчика луганчан - арбітр призначив пенальті. Проте, реалізувати 11-метровий господарі не змогли. Микита Шевченко парирував потужний удар Гранеро в лівий кут.

Проте втримати бодай нічию в Іспанії луганському клубу не вдалося.

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Теги: футбол, Зоря
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