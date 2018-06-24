В Україні відзначають День Державного Прапора
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День Державного Прапора відзначають в Україні щороку 23 серпня.
Саме ж свято є відносно новим і було засноване указом другого президента України Леоніда Кучми "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року, - пише УНІАН.
Встановлене воно з метою виховання поваги громадян до державних символів України.
Синьо-жовтий стяг: символічне значення кольорів
Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.
Згідно із найбільш популярним тлумаченням колірної гами прапора, синя його смуга символізує ясне небо, а жовта – золоті пшеничні ниви.
Дехто ж стверджує, що насправді барви нашого прапора здавна символізують дві головні стихії природи – воду і вогонь. Водночас з релігійного погляду жовтий (золотий) колір – уособлює Творця і взагалі Вищу духовність, а синій – усе земне.
Нагадаємо, що 23 у Луцьку відбудуться заходи з нагоди Дня Державного Прапора:
09.00 – Урочисте підняття Державного прапора України біля приміщень Луцької міської ради та Волинської обласної державної адміністрації
09.00 - ІІІ Арт-фестиваль «INSPIRA» в рамках ІІІ Міжнародного фестивалю літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я» (СІТІ парк, пр. Волі, 49)
14.00 - Урочистості та мистецька акція “Ім’ям України завжди дорожіть”до Дня Незалежності України (Волинський академічний обласний український музично- драматичний театр імені Т.Г.Шевченка).
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Саме ж свято є відносно новим і було засноване указом другого президента України Леоніда Кучми "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року, - пише УНІАН.
Встановлене воно з метою виховання поваги громадян до державних символів України.
Синьо-жовтий стяг: символічне значення кольорів
Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.
Згідно із найбільш популярним тлумаченням колірної гами прапора, синя його смуга символізує ясне небо, а жовта – золоті пшеничні ниви.
Дехто ж стверджує, що насправді барви нашого прапора здавна символізують дві головні стихії природи – воду і вогонь. Водночас з релігійного погляду жовтий (золотий) колір – уособлює Творця і взагалі Вищу духовність, а синій – усе земне.
Нагадаємо, що 23 у Луцьку відбудуться заходи з нагоди Дня Державного Прапора:
09.00 – Урочисте підняття Державного прапора України біля приміщень Луцької міської ради та Волинської обласної державної адміністрації
09.00 - ІІІ Арт-фестиваль «INSPIRA» в рамках ІІІ Міжнародного фестивалю літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я» (СІТІ парк, пр. Волі, 49)
14.00 - Урочистості та мистецька акція “Ім’ям України завжди дорожіть”до Дня Незалежності України (Волинський академічний обласний український музично- драматичний театр імені Т.Г.Шевченка).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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