Обмотала скотчем і зав'язала очі: в Дніпрі жінка тримала 8-річну дитину на ланцюгу

Багатодітна мати в Дніпрі тримала на ланцюгу 8-річного сина.Поліція встановила жінку, яка мала на вихованні чотирьох малолітніх дітей – 4, 6, 8 та 13 років. Для трьох наймолодших дітей жінка є опікуном, - пише ГУНП у Дніпропетровській області.21 серпня співробітники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей прибули для перевірки анонімного повідомлення про насильство над дітьми. Під час відвідування родини вони виявили 8-річного хлопчика із зав’язаними очима, прикутого ціпком до дивану та обмотаного скотчем. Хлопчика звільнили та направили для проходження судово-медичної експертизи. З ним працюють психологи. Інших дітей також вилучили з родини та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації.Зараз за місцем їх мешкання по проводяться обшуки та інші слідчі дії.За даним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП відкрито три кримінальні провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування) та 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі деталі справи.