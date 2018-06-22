вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обмотала скотчем і зав'язала очі: в Дніпрі жінка тримала 8-річну дитину на ланцюгу

Обмотала скотчем і зав'язала очі: в Дніпрі жінка тримала 8-річну дитину на ланцюгу
Багатодітна мати в Дніпрі тримала на ланцюгу 8-річного сина.

Поліція встановила жінку, яка мала на вихованні чотирьох малолітніх дітей – 4, 6, 8 та 13 років. Для трьох наймолодших дітей жінка є опікуном, - пише ГУНП у Дніпропетровській області.

21 серпня співробітники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей прибули для перевірки анонімного повідомлення про насильство над дітьми. Під час відвідування родини вони виявили 8-річного хлопчика із зав’язаними очима, прикутого ціпком до дивану та обмотаного скотчем. Хлопчика звільнили та направили для проходження судово-медичної експертизи. З ним працюють психологи. Інших дітей також вилучили з родини та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації.

Зараз за місцем їх мешкання по проводяться обшуки та інші слідчі дії.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП відкрито три кримінальні провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування) та 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі деталі справи.

Обмотала скотчем і зав'язала очі: в Дніпрі жінка тримала 8-річну дитину на ланцюгу
Обмотала скотчем і зав'язала очі: в Дніпрі жінка тримала 8-річну дитину на ланцюгу


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, знущання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вітання Ігоря Леха Вітання
Ігоря
Леха з Днем Незалежності України!
Останні новини
Обмотала скотчем і зав'язала очі: в Дніпрі жінка тримала 8-річну дитину на ланцюгу
Сьогодні, 16:01
Президент Зеленський звільнив голову Маневицької РДА
Сьогодні, 15:42
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
Сьогодні, 15:23
День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
22 червень, 2018, 10:44
Дитина в синцях і перелякана: у Ковелі патрульні виявили неблагополучну сім'ю Дитина в синцях і перелякана: у Ковелі патрульні виявили неблагополучну сім'ю
18 травень, 2018, 10:36
У Львові батько упродовж 10 років знущався над малолітньою донькою У Львові батько упродовж 10 років знущався над малолітньою донькою
04 липень, 2016, 19:20
На трасі Львів-Луцьк в аварії загинула 7-річна дівчинка На трасі Львів-Луцьк в аварії загинула 7-річна дівчинка
Сьогодні, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обмотала скотчем і зав'язала очі: в Дніпрі жінка тримала 8-річну дитину на ланцюгу
Сьогодні, 16:01
 0
Президент Зеленський звільнив голову Маневицької РДА
Сьогодні, 15:42
 0
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Сьогодні, 15:36
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
Сьогодні, 15:23
 0
День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿