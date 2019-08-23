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У Володимирі-Волинському злодій виніс із квартири ноутбуки та перукарське начиння

У Володимирі-Волинському злодій виніс із квартири ноутбуки та перукарське начиння
У Володимирі-Волинському обікрали помешкання 57-річної місцевої жительки.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 22 серпня надійшло повідомлення від 57-річної жительки міста про те, що за час її відсутності з 8-ої до 15-ої години цього ж дня невідома особа, шляхом підбору ключа до вхідних дверей, проникла до її квартири.

Злодій виніс два ноутбуки, перукарську машинку та дві пари перукарських ножиць.

Нанесені збитки становлять 8400 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир
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