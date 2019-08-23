У Володимирі-Волинському злодій виніс із квартири ноутбуки та перукарське начиння





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Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 22 серпня надійшло повідомлення від 57-річної жительки міста про те, що за час її відсутності з 8-ої до 15-ої години цього ж дня невідома особа, шляхом підбору ключа до вхідних дверей, проникла до її квартири.



Злодій виніс два ноутбуки, перукарську машинку та дві пари перукарських ножиць.



Нанесені збитки становлять 8400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському обікрали помешкання 57-річної місцевої жительки.Про це пише Володимир Медіа Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 22 серпня надійшло повідомлення від 57-річної жительки міста про те, що за час її відсутності з 8-ої до 15-ої години цього ж дня невідома особа, шляхом підбору ключа до вхідних дверей, проникла до її квартири.Злодій виніс два ноутбуки, перукарську машинку та дві пари перукарських ножиць.Нанесені збитки становлять 8400 гривень.

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