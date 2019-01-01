На трасі Львів-Луцьк зіткнулись два авто: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 18:07
На трасі Львів-Луцьк трапилась аварія за участі кросовера Audi Q3 та Lada Priora.
ДТП сталась поблизу села Колоденці Львівської області, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, водій Audi не надав перевагу у русі легковику Lada. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження. В Audi спрацювали подушки безпеки, проте водії обох автівок отримали травми.
Внаслідок ДТП ускладнений рух транспорту в обох напрямках.
Станом на 17:40 розбиті автівки, які заважають руху, повантажили на евакуатор.
На місці пригоди працює патрульна поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
ДТП сталась поблизу села Колоденці Львівської області, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, водій Audi не надав перевагу у русі легковику Lada. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження. В Audi спрацювали подушки безпеки, проте водії обох автівок отримали травми.
Внаслідок ДТП ускладнений рух транспорту в обох напрямках.
Станом на 17:40 розбиті автівки, які заважають руху, повантажили на евакуатор.
На місці пригоди працює патрульна поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Ігоря
Леха з Днем Незалежності України!
Останні новини
13 новацій в українських школах: що змінить з 1 вересня
Сьогодні, 19:15
На трасі Львів-Луцьк зіткнулись два авто: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 18:07
У Луцьку викрили «бізнесменів» сурогату. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Медіа