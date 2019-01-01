На трасі Львів-Луцьк зіткнулись два авто: є постраждалі. ФОТО





ДТП сталась поблизу села Колоденці Львівської області, про це



За їхніми словами, водій Audi не надав перевагу у русі легковику Lada. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження. В Audi спрацювали подушки безпеки, проте водії обох автівок отримали травми.



Внаслідок ДТП ускладнений рух транспорту в обох напрямках.



Станом на 17:40 розбиті автівки, які заважають руху, повантажили на евакуатор.



На місці пригоди працює патрульна поліція.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Львів-Луцьк трапилась аварія за участі кросовера Audi Q3 та Lada Priora.ДТП сталась поблизу села Колоденці Львівської області, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, водій Audi не надав перевагу у русі легковику Lada. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження. В Audi спрацювали подушки безпеки, проте водії обох автівок отримали травми.Внаслідок ДТП ускладнений рух транспорту в обох напрямках.Станом на 17:40 розбиті автівки, які заважають руху, повантажили на евакуатор.На місці пригоди працює патрульна поліція.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію