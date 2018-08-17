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У Харкові обвалився міст. ВІДЕО

У Харкові обвалився міст. ВІДЕО
У Харкові стався обвал автомобільного мосту.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

«25 серпня о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в бік селища Пісочин», — йдеться у повідомленні.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції, яке підтвердило інформацію про обвал мосту.

«Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито. Інформація зареєстрована в Новобаварському відділі поліції», — повідомили у поліції.

Зараз встановлюються обставини події.


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Теги: обвал, міст
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