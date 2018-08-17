У Харкові обвалився міст. ВІДЕО





Про це



«25 серпня о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в бік селища Пісочин», — йдеться у повідомленні.



За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції, яке підтвердило інформацію про обвал мосту.



«Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито. Інформація зареєстрована в Новобаварському відділі поліції», — повідомили у поліції.



Зараз встановлюються обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові стався обвал автомобільного мосту.Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.«25 серпня о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в бік селища Пісочин», — йдеться у повідомленні.За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції, яке підтвердило інформацію про обвал мосту.«Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито. Інформація зареєстрована в Новобаварському відділі поліції», — повідомили у поліції.Зараз встановлюються обставини події.

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