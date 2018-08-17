У Харкові обвалився міст. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
У Харкові стався обвал автомобільного мосту.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
«25 серпня о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в бік селища Пісочин», — йдеться у повідомленні.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції, яке підтвердило інформацію про обвал мосту.
«Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито. Інформація зареєстрована в Новобаварському відділі поліції», — повідомили у поліції.
Зараз встановлюються обставини події.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
«25 серпня о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в бік селища Пісочин», — йдеться у повідомленні.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції, яке підтвердило інформацію про обвал мосту.
«Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито. Інформація зареєстрована в Новобаварському відділі поліції», — повідомили у поліції.
Зараз встановлюються обставини події.
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