Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО





Фоторозповідь про це опублікували на сторінці Відділення Товариства польської культури ім. Єви Фелінської у



Польські мотоциклісти подарували юним любешівцям наплічники, жилетки, та канцтовари – як віддяку за допомогу в прибиранні католицького цвинтаря.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Байкери з польського товариства «Волинський мотоциклетний рейд» завітали до любешівських школярів із подарунками.Фоторозповідь про це опублікували на сторінці Відділення Товариства польської культури ім. Єви Фелінської у facebook - пише Район.Любешів Польські мотоциклісти подарували юним любешівцям наплічники, жилетки, та канцтовари – як віддяку за допомогу в прибиранні католицького цвинтаря.

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