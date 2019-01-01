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Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО

Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО
Байкери з польського товариства «Волинський мотоциклетний рейд» завітали до любешівських школярів із подарунками.

Фоторозповідь про це опублікували на сторінці Відділення Товариства польської культури ім. Єви Фелінської у facebook - пише Район.Любешів.

Польські мотоциклісти подарували юним любешівцям наплічники, жилетки, та канцтовари – як віддяку за допомогу в прибиранні католицького цвинтаря.

Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО
Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО
Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО
Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО
Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО



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Теги: подарунки, канцелярія, наплічники, байкери, школярі, Любешів
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