Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО
25 серпень, 23:30
Байкери з польського товариства «Волинський мотоциклетний рейд» завітали до любешівських школярів із подарунками.
Фоторозповідь про це опублікували на сторінці Відділення Товариства польської культури ім. Єви Фелінської у facebook - пише Район.Любешів.
Польські мотоциклісти подарували юним любешівцям наплічники, жилетки, та канцтовари – як віддяку за допомогу в прибиранні католицького цвинтаря.
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Фоторозповідь про це опублікували на сторінці Відділення Товариства польської культури ім. Єви Фелінської у facebook - пише Район.Любешів.
Польські мотоциклісти подарували юним любешівцям наплічники, жилетки, та канцтовари – як віддяку за допомогу в прибиранні католицького цвинтаря.
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