вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хліб з горілкою чи кронування: як боротимуться з воронами у парку Володимира-Волинського

Хліб з горілкою чи кронування: як боротимуться з воронами у парку Володимира-Волинського
Міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк розповів, що від містян надійшло чимало пропозицій про те, як боротися з воронами у парку Дверницького.

Про це йшлося сьогодні, 27 серпня, під час брифінгу - пише Буг.

Нагадаємо, що раніше мер говорив, що від 30-ти до 50-ти тисяч гривень премії може отримати людина, яка знайде спосіб переселити ворон із парку.

"Багато пропозицій на рахунок боротьби з воронами. Магнітофон увімкнути, покласти хліб, змочений горілкою. Ворони будуть його їсти і п’яні попадають, а їх позбирають. Також пропонували повісити флакончики з аміачною водою. Але, скоріше за все, почекаємо поки опаде листя і будемо думати як дерева кронувати", – зазначив міський голова.

Нагадаємо, що в парку імені Дверницького, що в центрі Володимира-Волинського, «хазяйнують» ворони. На деревах чимало гнізд птахів. В цей же час мешканці міста постійно жаліються, що парком не можна пройти через послід від ворон.

Раніше місцева влада придбала спеціальний магнітофон, який повинен був звуком відлякувати птахів. Однак він не подіяв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центральний парк, боротьба з воронами, пропозиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли мертвим молодого ковельчанина, якого шукали рідні
Сьогодні, 12:06
У Луцьку з квартири, яка горіла, врятували 3-річного малюка: деталі інциденту. ФОТО
Сьогодні, 11:53
Хліб з горілкою чи кронування: як боротимуться з воронами у парку Володимира-Волинського
Сьогодні, 11:37
На Волині відкрили «кримінал» на чоловіка, який ломом до смерті побив двох цуценят
Сьогодні, 11:24
Волинські медики надали допомогу шістьом людям, які впали з висоти
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО
24 серпень, 13:46
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
26 липень, 20:23
У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО
26 липень, 17:46
На Волині скоротять кількість районів На Волині скоротять кількість районів
23 липень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поблизу автостанції – пожежа
Сьогодні, 12:35
 0
Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак
Сьогодні, 12:22
 0
У Луцьку посеред дитячого майданчика влаштували смітник
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині викрили канал незаконного транспортування спирту
Сьогодні, 12:12
 0
Знайшли мертвим молодого ковельчанина, якого шукали рідні
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿