Хліб з горілкою чи кронування: як боротимуться з воронами у парку Володимира-Волинського

Петро Саганюк розповів, що від містян надійшло чимало пропозицій про те, як боротися з воронами у парку Дверницького.



Про це йшлося сьогодні, 27 серпня, під час брифінгу - пише



Нагадаємо, що раніше мер говорив,



"Багато пропозицій на рахунок боротьби з воронами. Магнітофон увімкнути, покласти хліб, змочений горілкою. Ворони будуть його їсти і п’яні попадають, а їх позбирають. Також пропонували повісити флакончики з аміачною водою. Але, скоріше за все, почекаємо поки опаде листя і будемо думати як дерева кронувати", – зазначив міський голова.



Нагадаємо, що в парку імені Дверницького, що в центрі Володимира-Волинського, «хазяйнують» ворони. На деревах чимало гнізд птахів. В цей же час мешканці міста постійно жаліються, що парком не можна пройти через послід від ворон.



Раніше місцева влада придбала спеціальний магнітофон, який повинен був звуком відлякувати птахів. Однак він не подіяв.

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