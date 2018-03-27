вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО

На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО
Завершили дорожні роботи на майже 30-кілометровій ділянці дороги територіального значення "Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – Колодяжне – Локачі", що сполучає Седлище і Камінь-Каширський.

Про це інформує прес-служба САД у Волинській області.

Зазначають, унаслідок постійного недофінансування дорожньої галузі цей відрізок шляху перебував в аварійному стані, оскільки, як і більшість інших волинських доріг, десятки років не знав серйозних ремонтів. Звісно ж, така ситуація викликала обурення користувачів доріг, насамперед мешканців довколишніх сіл, які у травні поточного року навіть влаштовували акцію протесту.

Так, і цьогоріч не було фінансової можливості провести там капітальний чи середній поточний ремонт, оскільки дорога Т-03-11 не ввійшла до переліку об’єктів, затверджених розпорядженням КМУ від 06.02.2019р. № 130-р. Попри позитивні зміни в дорожній галузі, фактичне фінансування дорожньої інфраструктури області ще не відповідає потребі, адже для відновлення всіх доріг потрібно дуже багато коштів.

Тому на дорозі між Седлищем і Каменем-Каширським на найбільш ушкоджених ділянках провели поточний дрібний ремонт дорожнього покриття суцільними картами та влаштували 4 кілометри поверхневої обробки. По всьому іншому відрізку шляху виконали аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття за рахунок коштів, що виділяються на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення.

Зауважують, саме ямковий ремонт поки лишається найпоширенішим видом робіт на наших автошляхах і дає змогу хоча б на деякий час забезпечити безпечніший проїзд і зменшити аварійність.

Повідомляють, що з 2018 року в Україні реалізується стратегія об'єднання обласних центрів якісними автошляхами, тож найбільше уваги приділяється автошляхам міжнародним, національним та регіональним.

На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО
На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО
На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО
На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО
На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ямковий ремонт, волинські дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Сьогодні, 14:22
Частина Волині залишилася без інтернету
Сьогодні, 14:10
На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО
Сьогодні, 13:48
Заборольська ОТГ зробила офіційну заяву щодо «розривання» поросят
Сьогодні, 13:30
У Луцьку в річці біля гуртожитку знайшли тіло людини
Сьогодні, 13:18
Схожі новини
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
19 липень, 17:31
Де на Волині «латають» дороги Де на Волині «латають» дороги
01 березень, 15:00
На Волині жителі селища скаржаться на погану дорогу На Волині жителі селища скаржаться на погану дорогу
27 березень, 2018, 15:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Сьогодні, 14:22
 0
Частина Волині залишилася без інтернету
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО
Сьогодні, 13:48
 0
Заборольська ОТГ зробила офіційну заяву щодо «розривання» поросят
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку в річці біля гуртожитку знайшли тіло людини
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿