На Волині завершили ремонт однієї з найгірших доріг в області. ФОТО





Про це інформує



Зазначають, унаслідок постійного недофінансування дорожньої галузі цей відрізок шляху перебував в аварійному стані, оскільки, як і більшість інших волинських доріг, десятки років не знав серйозних ремонтів. Звісно ж, така ситуація викликала обурення користувачів доріг, насамперед мешканців довколишніх сіл, які у травні поточного року навіть влаштовували акцію протесту.



Так, і цьогоріч не було фінансової можливості провести там капітальний чи середній поточний ремонт, оскільки дорога Т-03-11 не ввійшла до переліку об’єктів, затверджених розпорядженням КМУ від 06.02.2019р. № 130-р. Попри позитивні зміни в дорожній галузі, фактичне фінансування дорожньої інфраструктури області ще не відповідає потребі, адже для відновлення всіх доріг потрібно дуже багато коштів.



Тому на дорозі між Седлищем і Каменем-Каширським на найбільш ушкоджених ділянках провели поточний дрібний ремонт дорожнього покриття суцільними картами та влаштували 4 кілометри поверхневої обробки. По всьому іншому відрізку шляху виконали аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття за рахунок коштів, що виділяються на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення.



Зауважують, саме ямковий ремонт поки лишається найпоширенішим видом робіт на наших автошляхах і дає змогу хоча б на деякий час забезпечити безпечніший проїзд і зменшити аварійність.



Повідомляють, що з 2018 року в Україні реалізується стратегія об'єднання обласних центрів якісними автошляхами, тож найбільше уваги приділяється автошляхам міжнародним, національним та регіональним.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершили дорожні роботи на майже 30-кілометровій ділянці дороги територіального значення "Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – Колодяжне – Локачі", що сполучає Седлище і Камінь-Каширський.Про це інформує прес-служба САД у Волинській області. Зазначають, унаслідок постійного недофінансування дорожньої галузі цей відрізок шляху перебував в аварійному стані, оскільки, як і більшість інших волинських доріг, десятки років не знав серйозних ремонтів. Звісно ж, така ситуація викликала обурення користувачів доріг, насамперед мешканців довколишніх сіл, які у травні поточного року навіть влаштовували акцію протесту.Так, і цьогоріч не було фінансової можливості провести там капітальний чи середній поточний ремонт, оскільки дорога Т-03-11 не ввійшла до переліку об’єктів, затверджених розпорядженням КМУ від 06.02.2019р. № 130-р. Попри позитивні зміни в дорожній галузі, фактичне фінансування дорожньої інфраструктури області ще не відповідає потребі, адже для відновлення всіх доріг потрібно дуже багато коштів.Тому на дорозі між Седлищем і Каменем-Каширським на найбільш ушкоджених ділянках провели поточний дрібний ремонт дорожнього покриття суцільними картами та влаштували 4 кілометри поверхневої обробки. По всьому іншому відрізку шляху виконали аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття за рахунок коштів, що виділяються на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення.Зауважують, саме ямковий ремонт поки лишається найпоширенішим видом робіт на наших автошляхах і дає змогу хоча б на деякий час забезпечити безпечніший проїзд і зменшити аварійність.Повідомляють, що з 2018 року в Україні реалізується стратегія об'єднання обласних центрів якісними автошляхами, тож найбільше уваги приділяється автошляхам міжнародним, національним та регіональним.

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