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Несправна мережа: електрик луцького університету обпік обличчя

Несправна мережа: електрик луцького університету обпік обличчя
У головному корпусі СНУ ім. Лесі Українки через несправність електромережі травмувався електрик.

Це трапилося 27 серпня, повідомляє Конкурент.

У травмпункті Луцької міської клінічної лікарні підтвердили, що чоловік звернувся за допомогою.

«Його поклали в опікове відділення. У нього обпечене обличчя», – повідомили у травмпункті.

«Конкурент» звернувся за офіційним коментарем в СНУ ім. Лесі Українки.

«Дійсно в нас сьогодні трапився нещасний випадок з нашим працівником. Справа в тому, що на щитовій №1, яка знаходиться в головному корпусі університету, проводилися планові електромонтажні роботи. Працівник травмувався, але ми його одразу відвезли до лікарні. Наразі створюється комісія, яка буде розслідувати цей випадок», – прокоментували ситуацію у відділі зав’язків з громадськістю закладу вищої освіти.

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Теги: травмувався електрик, луцький університет
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