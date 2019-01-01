Несправна мережа: електрик луцького університету обпік обличчя





Це трапилося 27 серпня, повідомляє



У травмпункті Луцької міської клінічної лікарні підтвердили, що чоловік звернувся за допомогою.



«Його поклали в опікове відділення. У нього обпечене обличчя», – повідомили у травмпункті.



«Конкурент» звернувся за офіційним коментарем в СНУ ім. Лесі Українки.



«Дійсно в нас сьогодні трапився нещасний випадок з нашим працівником. Справа в тому, що на щитовій №1, яка знаходиться в головному корпусі університету, проводилися планові електромонтажні роботи. Працівник травмувався, але ми його одразу відвезли до лікарні. Наразі створюється комісія, яка буде розслідувати цей випадок», – прокоментували ситуацію у відділі зав’язків з громадськістю закладу вищої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У головному корпусі СНУ ім. Лесі Українки через несправність електромережі травмувався електрик.Це трапилося 27 серпня, повідомляє Конкурент У травмпункті Луцької міської клінічної лікарні підтвердили, що чоловік звернувся за допомогою.«Його поклали в опікове відділення. У нього обпечене обличчя», – повідомили у травмпункті.«Конкурент» звернувся за офіційним коментарем в СНУ ім. Лесі Українки.«Дійсно в нас сьогодні трапився нещасний випадок з нашим працівником. Справа в тому, що на щитовій №1, яка знаходиться в головному корпусі університету, проводилися планові електромонтажні роботи. Працівник травмувався, але ми його одразу відвезли до лікарні. Наразі створюється комісія, яка буде розслідувати цей випадок», – прокоментували ситуацію у відділі зав’язків з громадськістю закладу вищої освіти.

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