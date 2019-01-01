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Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО

Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО
До Ковельського МТМО звернуся чоловік зі скаргами на біль у лівій нижній кінцівці та рану першого пальця.

Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.

Лікарі встановили попередній діагноз: атеросклероз обох нижніх кінцівок ХАН IV зліва, IIа справа, синдром Леріша, гангрена першого пальця лівої стопи.

Для встановлення точної причини захворювання провели ангіографію судин нижніх кінцівок.

В результаті дослідження у пацієнта виявили повну оклюзію (закупорку) лівої здухвинної та лівої стегнової артерій.

Так, бригада судинних хірургів та анестезіологів провели складну операцію: перехресне здухвинно-стегнове шунтування та стегново-підколінне алошунтування (штучною судиною) зліва. За рахунок нових сполучень між судинами відновили кровотік в нижній кінцівці.

Лікарі застерігають берегти свої судинки.

Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО
Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО
Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО

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Теги: волинські лікарі, врятоване життя
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