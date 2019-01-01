Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО





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Лікарі встановили попередній діагноз: атеросклероз обох нижніх кінцівок ХАН IV зліва, IIа справа, синдром Леріша, гангрена першого пальця лівої стопи.



Для встановлення точної причини захворювання провели ангіографію судин нижніх кінцівок.



В результаті дослідження у пацієнта виявили повну оклюзію (закупорку) лівої здухвинної та лівої стегнової артерій.



Так, бригада судинних хірургів та анестезіологів провели складну операцію: перехресне здухвинно-стегнове шунтування та стегново-підколінне алошунтування (штучною судиною) зліва. За рахунок нових сполучень між судинами відновили кровотік в нижній кінцівці.



Лікарі застерігають берегти свої судинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Ковельського МТМО звернуся чоловік зі скаргами на біль у лівій нижній кінцівці та рану першого пальця.Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.Лікарі встановили попередній діагноз: атеросклероз обох нижніх кінцівок ХАН IV зліва, IIа справа, синдром Леріша, гангрена першого пальця лівої стопи.Для встановлення точної причини захворювання провели ангіографію судин нижніх кінцівок.В результаті дослідження у пацієнта виявили повну оклюзію (закупорку) лівої здухвинної та лівої стегнової артерій.Так, бригада судинних хірургів та анестезіологів провели складну операцію: перехресне здухвинно-стегнове шунтування та стегново-підколінне алошунтування (штучною судиною) зліва. За рахунок нових сполучень між судинами відновили кровотік в нижній кінцівці.Лікарі застерігають берегти свої судинки.

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