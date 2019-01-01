Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО
Сьогодні, 09:34
До Ковельського МТМО звернуся чоловік зі скаргами на біль у лівій нижній кінцівці та рану першого пальця.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Лікарі встановили попередній діагноз: атеросклероз обох нижніх кінцівок ХАН IV зліва, IIа справа, синдром Леріша, гангрена першого пальця лівої стопи.
Для встановлення точної причини захворювання провели ангіографію судин нижніх кінцівок.
В результаті дослідження у пацієнта виявили повну оклюзію (закупорку) лівої здухвинної та лівої стегнової артерій.
Так, бригада судинних хірургів та анестезіологів провели складну операцію: перехресне здухвинно-стегнове шунтування та стегново-підколінне алошунтування (штучною судиною) зліва. За рахунок нових сполучень між судинами відновили кровотік в нижній кінцівці.
Лікарі застерігають берегти свої судинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Лікарі встановили попередній діагноз: атеросклероз обох нижніх кінцівок ХАН IV зліва, IIа справа, синдром Леріша, гангрена першого пальця лівої стопи.
Для встановлення точної причини захворювання провели ангіографію судин нижніх кінцівок.
В результаті дослідження у пацієнта виявили повну оклюзію (закупорку) лівої здухвинної та лівої стегнової артерій.
Так, бригада судинних хірургів та анестезіологів провели складну операцію: перехресне здухвинно-стегнове шунтування та стегново-підколінне алошунтування (штучною судиною) зліва. За рахунок нових сполучень між судинами відновили кровотік в нижній кінцівці.
Лікарі застерігають берегти свої судинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинський лісгосп отримав 800 гектарів землі
Сьогодні, 09:55
Волинянин переказав майже 60 тисяч гривень шахраям за пальне
Сьогодні, 09:52
Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО
Сьогодні, 09:34
28 серпня християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці: що обов’язково потрібно зробити в цей день
Сьогодні, 09:17
Знайшлася жінка, яка зникла дорогою до Ковеля
Сьогодні, 09:02
Медіа