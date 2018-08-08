У Луцьку просять відремонтувати вулиці, що ведуть до школи

У Луцьку просять відремонтувати дороги на вулиці Щедріна та низки провулків, що ведуть до школи №12.Із відповідним запитом під час сесії Луцькради 28 серпня звернувся депутатЗа його словами, мешканці вулиць Вахтангова, Руданського, Занковецької, Щедріна, діти котрих відвідують школу №12. Вона скаржаться, що дороги, котрі ведуть до закладу освіти, повністю розбиті.«У зимову пору чи коли йде дощ неможливо пройти. На дорозі ями, вибоїни, калюжі. Не те, що дитині, дорослому пересуватися важко», - відзначив Богонос.Відтак, лучани просять вирішити проблему і провести поточний ремонт вулиць, а також облаштувати там освітлення.