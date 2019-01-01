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Судили 17-річного волинянина, який їздив п'яним на мопеді

Судили 17-річного волинянина, який їздив п'яним на мопеді
Суд визнав винним неповнолітнього водія, який керував мопедом у стані алкогольного сп’яніння.

Зазнчається, що патрульні затримали нетверезого водія у червні на вулиці Незалежності у селищі Любешів, - пише Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

17-річний водій керував мопедом без мотошолому, не маючи права на керування транспортними засобами відповідної категорії та незареєстрованим у встановленому порядку транспортним засобом, при цьому мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння у Любешівській ЦРЛ у присутності батьків.

Працівники поліції оформили адмінматеріали на водія за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та скерували матеріали до суду.

Любешівський районний суд у липні цього року виніс рішення про застосування до неповнолітнього захід впливу у виді попередження ( у порядку ст..13 та 24-1 КУпАП).

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Теги: суд, мопед
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