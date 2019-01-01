Судили 17-річного волинянина, який їздив п'яним на мопеді
Сьогодні, 18:08
Суд визнав винним неповнолітнього водія, який керував мопедом у стані алкогольного сп’яніння.
Зазнчається, що патрульні затримали нетверезого водія у червні на вулиці Незалежності у селищі Любешів, - пише Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
17-річний водій керував мопедом без мотошолому, не маючи права на керування транспортними засобами відповідної категорії та незареєстрованим у встановленому порядку транспортним засобом, при цьому мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння у Любешівській ЦРЛ у присутності батьків.
Працівники поліції оформили адмінматеріали на водія за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та скерували матеріали до суду.
Любешівський районний суд у липні цього року виніс рішення про застосування до неповнолітнього захід впливу у виді попередження ( у порядку ст..13 та 24-1 КУпАП).
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Зазнчається, що патрульні затримали нетверезого водія у червні на вулиці Незалежності у селищі Любешів, - пише Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
17-річний водій керував мопедом без мотошолому, не маючи права на керування транспортними засобами відповідної категорії та незареєстрованим у встановленому порядку транспортним засобом, при цьому мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння у Любешівській ЦРЛ у присутності батьків.
Працівники поліції оформили адмінматеріали на водія за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та скерували матеріали до суду.
Любешівський районний суд у липні цього року виніс рішення про застосування до неповнолітнього захід впливу у виді попередження ( у порядку ст..13 та 24-1 КУпАП).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це перемога чи зрада?
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