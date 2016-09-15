У Луцьку вчителька розмалювала школу. ВІДЕО
Сьогодні, 00:35
Неординарно підготувались до нового навчального року улуцькій школі №9. Стіни навчального закладу прикрасили малюнками у стилі художниці Марії Примаченко, розповів директор закладу Олександр Дубина.
Це вже третя тематична локація у закладі освіти, - повідомляє Суспільне Волинь.
18 днів вчителька малювання Ольга Жалай працювала над цим. Розповідає, намагалася оживити цю частину школи. Для цього використовувала декоративні українські орнаменти і творчість української художниці Марії Примаченко з її примітивним малярством.
Ці малюнки на стінах - продовження створення у школі тематичного освітнього простору, каже директор. На першому поверсі – стіни «навчають» астрономії й інших наук. Є тематичний куточок у внутрішньому дворику школи.
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Це вже третя тематична локація у закладі освіти, - повідомляє Суспільне Волинь.
18 днів вчителька малювання Ольга Жалай працювала над цим. Розповідає, намагалася оживити цю частину школи. Для цього використовувала декоративні українські орнаменти і творчість української художниці Марії Примаченко з її примітивним малярством.
Ці малюнки на стінах - продовження створення у школі тематичного освітнього простору, каже директор. На першому поверсі – стіни «навчають» астрономії й інших наук. Є тематичний куточок у внутрішньому дворику школи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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