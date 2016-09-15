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У Луцьку вчителька розмалювала школу. ВІДЕО

У Луцьку вчителька розмалювала школу. ВІДЕО
Неординарно підготувались до нового навчального року улуцькій школі №9. Стіни навчального закладу прикрасили малюнками у стилі художниці Марії Примаченко, розповів директор закладу Олександр Дубина.

Це вже третя тематична локація у закладі освіти, - повідомляє Суспільне Волинь.

18 днів вчителька малювання Ольга Жалай працювала над цим. Розповідає, намагалася оживити цю частину школи. Для цього використовувала декоративні українські орнаменти і творчість української художниці Марії Примаченко з її примітивним малярством.

Ці малюнки на стінах - продовження створення у школі тематичного освітнього простору, каже директор. На першому поверсі – стіни «навчають» астрономії й інших наук. Є тематичний куточок у внутрішньому дворику школи.


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Теги: школа, малюнок, стіни, вчителька, творчість
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