У Луцьку вчителька розмалювала школу. ВІДЕО

Марії Примаченко, розповів директор закладу Олександр Дубина.



Це вже третя тематична локація у закладі освіти, - повідомляє



18 днів вчителька малювання Ольга Жалай працювала над цим. Розповідає, намагалася оживити цю частину школи. Для цього використовувала декоративні українські орнаменти і творчість української художниці Марії Примаченко з її примітивним малярством.



Ці малюнки на стінах - продовження створення у школі тематичного освітнього простору, каже директор. На першому поверсі – стіни «навчають» астрономії й інших наук. Є тематичний куточок у внутрішньому дворику школи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неординарно підготувались до нового навчального року улуцькій школі №9. Стіни навчального закладу прикрасили малюнками у стилі художниці, розповів директор закладуЦе вже третя тематична локація у закладі освіти, - повідомляє Суспільне Волинь 18 днів вчителька малюванняпрацювала над цим. Розповідає, намагалася оживити цю частину школи. Для цього використовувала декоративні українські орнаменти і творчість української художниці Марії Примаченко з її примітивним малярством.Ці малюнки на стінах - продовження створення у школі тематичного освітнього простору, каже директор. На першому поверсі – стіни «навчають» астрономії й інших наук. Є тематичний куточок у внутрішньому дворику школи.

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