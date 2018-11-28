Волинянин обікрав будинок пенсіонерки





Так, 28 серпня, до поліції звернулася 69-річна жінка. Пенсіонерка повідомила, що в понеділок, 26 серпня, невідома особа пошкодила вікно будинку й викрала гроші та алкогольні напої. Сума завданих збитків становить 1,2 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці встановили причетність до скоєння злочину раніше судимого 27-річного місцевого жителя.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі поліцейські викрили будинкового злодія.Так, 28 серпня, до поліції звернулася 69-річна жінка. Пенсіонерка повідомила, що в понеділок, 26 серпня, невідома особа пошкодила вікно будинку й викрала гроші та алкогольні напої. Сума завданих збитків становить 1,2 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили причетність до скоєння злочину раніше судимого 27-річного місцевого жителя.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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