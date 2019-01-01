Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





Знана на Волині та за межами області будівельна компанія «ЛДБК» уже давно завоювала прихильність та отримала безліч позитивних відгуків від задоволених клієнтів. І нині забудовник продовжує невпинно працювати над яскравим ЖК «Caramel Residence» у Луцьку, аби майбутні мешканці «карамельки» якомога швидше відчули переваги власного житла в новобудові.



У будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, чути дитячий сміх та душевні розмови ще з літа 2018 року.



У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, завершили працювати над «обличчям» осель мрії і дійшли до фінішу штукатурних робіт усередині. Фахівці почали встановлювати ліфти у під'їздах та вхідні двері у квартирах. Після цього планують узятися за облаштування сантехніки, котлів та зайнятися благоустроєм території.



Тривають роботи й будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що розташований на вулиці Конякіна, 3В. Будівельники закінчують зводити 10-ий поверх другої секції, а також 9-ий поверх першої секції. У «карамельній» багатоповерхівці готуються до встановлення вікон, балконних блоків тощо.



Не вщухає й будівництво «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже звели 2 поверхи житла мрії і працюють над кладкою 3-го поверху. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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