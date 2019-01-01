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Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Чи не всі чули про будівельні афери, жертвами яких стали сотні українців. Щоби не купити «паперову» оселю та не стати жертвою аферистів потрібно ретельно перевіряти репутацію забудовника, слідкувати за реалізованими ним проектами та, зрештою, на власні очі бачити процес будівництва.

Знана на Волині та за межами області будівельна компанія «ЛДБК» уже давно завоювала прихильність та отримала безліч позитивних відгуків від задоволених клієнтів. І нині забудовник продовжує невпинно працювати над яскравим ЖК «Caramel Residence» у Луцьку, аби майбутні мешканці «карамельки» якомога швидше відчули переваги власного житла в новобудові.

У будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, чути дитячий сміх та душевні розмови ще з літа 2018 року. Саме тоді багатоповерхівка відкрила свої двері для мешканців.

У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, завершили працювати над «обличчям» осель мрії і дійшли до фінішу штукатурних робіт усередині. Фахівці почали встановлювати ліфти у під'їздах та вхідні двері у квартирах. Після цього планують узятися за облаштування сантехніки, котлів та зайнятися благоустроєм території.

Тривають роботи й будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що розташований на вулиці Конякіна, 3В. Будівельники закінчують зводити 10-ий поверх другої секції, а також 9-ий поверх першої секції. У «карамельній» багатоповерхівці готуються до встановлення вікон, балконних блоків тощо.

Не вщухає й будівництво «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже звели 2 поверхи житла мрії і працюють над кладкою 3-го поверху. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: новобудови, житло, Caramel Residence, ЛДБК
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