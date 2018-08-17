Луцька лікарня отримала надсучасну кисневу станцію. ФОТО





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Зазначають, завдяки цьому проекту медзакладу вдалося значно покращити матеріально-технічну базу, що у рази підвищує якість надання допомоги пацієнтам із серцево-судинними патологіями та, разом із тим, дозволяє лікарні економити значні кошти, які будуть спрямовані на розвиток.



Повідомляють, розпочалися постачання другої фази закупівель медичного обладнання та розхідних матеріалів для медичної закладів вторинного і третинного рівня надання допомоги. Тому 8 серпня у ВОКЛ провезли розетки медичного газу (кисень/вакуум) Forano (виробник GREGGERSEN GASETECHNIK GMBH). Постачання обладнання, що вартуватиме понад 7 мільйонів гривень і яке змонтують у кисневу станцію, здійснює ТзОВ «Алві-Лайн» і має впоратися до кінця вересня. Отож, дотримуючись прописаних у договорі термінів, ще одну складову кисневої станції привезли до Волинської обласної клінічної лікарні 28 серпня. Систему вакуумну медичну ULTRAVAC 2.150/1000 (виробник ULTRA-CONTROLO – Projectos Industriais, Lda) доправили на технічний поверх лікарні, де вона очікуватиме на монтаж.



Заступник головного лікаря ВОКЛ Олександр Дудар пояснює, що киснева станція слугуватиме для централізованої подачі кисню і повністю змінить систему газопостачання лікарні. Адже вимоги до такого обладнання зростають щороку, а існуюче обладнання не задовольняє потреби закладу третинного рівня, де щодня проводять стентування, кардіохірургічні операції, коронарографії та низку інших оперативних втручань пацієнтам із патологіями серця, які потребують підтримки киснем. Тож переробляємо усе повністю, кардинально, – уточнює медик.



Так, це обладнання дозволить медзакладу генерувати кисень зі звичайного повітря та подавати його за новою системою в усі операційні та реанімаційні зали.



«Завдяки закупівлям субпроєкту, загалом буде створена повноцінна кардіореанімація. Для неї вже придбали усе обладнання. Постачання відбудуться найближчим часом. І великим плюсом є те, що ми сюди і «заводимо» кисень, і подаватимемо пацієнтам через спеціальні маски очищене повітря (адже є чимало хворих, які потребують саме його, а не кисню)», – наголошує Олександр Дудар.



Окрім того, у вимогах , прописаних у тендерній документації, була закріплена наявність у цьому обладнанні централізованої вакуумної системи.



«Це дозволить нам паралельно до кисневої ввести систему, яка забезпечить нас постійним вакуумом і дасть можливість застосовувати у всій хірургії та реанімації так званий централізований відсмоктувач, що впливає на якість проведення оперативних втручань», – пояснює заступник головлікаря.



За словами лікарів медзакладу, третьою «фішкою» нової станції є система рекуперації, яка дасть змогу не викидати у повітря енергію, що вивільнятиметься внаслідок утворення кисню чи очищення повітря.



«Рекуперація дозволить гріти воду, тож у хірургічному корпусі із 12-ма операційними та реанімацією буде цілободово тепла вода.



Тож для ВОКЛ ця надсучасна киснева станція – економія за закупівлі газу, пелет і того ж таки рідкого кисню, який привозили зі Льовова бочками, щороку витрачаючи у межах 800 тисяч гривень (а зараз ціна зростає вже до мільйона). За найпрастішими підрахунками, придбана за 7,3 мільйона гривень киснева станція дуже економічно ефективна й окупиться щонайбільше років за 8, коли враховувати лише закупівлю рідкого кисню», – пояснює виконувач обов'язків головного лікаря Іван Сидор.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами систему кровообігу у Волинській області» у Волинську обласну клінічну лікарню доставили кисневу станцію.Про це повідомляє Волинська ОДА на сторінці у Facebook.Зазначають, завдяки цьому проекту медзакладу вдалося значно покращити матеріально-технічну базу, що у рази підвищує якість надання допомоги пацієнтам із серцево-судинними патологіями та, разом із тим, дозволяє лікарні економити значні кошти, які будуть спрямовані на розвиток.Повідомляють, розпочалися постачання другої фази закупівель медичного обладнання та розхідних матеріалів для медичної закладів вторинного і третинного рівня надання допомоги. Тому 8 серпня у ВОКЛ провезли розетки медичного газу (кисень/вакуум) Forano (виробник GREGGERSEN GASETECHNIK GMBH). Постачання обладнання, що вартуватиме понад 7 мільйонів гривень і яке змонтують у кисневу станцію, здійснює ТзОВ «Алві-Лайн» і має впоратися до кінця вересня. Отож, дотримуючись прописаних у договорі термінів, ще одну складову кисневої станції привезли до Волинської обласної клінічної лікарні 28 серпня. Систему вакуумну медичну ULTRAVAC 2.150/1000 (виробник ULTRA-CONTROLO – Projectos Industriais, Lda) доправили на технічний поверх лікарні, де вона очікуватиме на монтаж.Заступник головного лікаря ВОКЛпояснює, що киснева станція слугуватиме для централізованої подачі кисню і повністю змінить систему газопостачання лікарні. Адже вимоги до такого обладнання зростають щороку, а існуюче обладнання не задовольняє потреби закладу третинного рівня, де щодня проводять стентування, кардіохірургічні операції, коронарографії та низку інших оперативних втручань пацієнтам із патологіями серця, які потребують підтримки киснем. Тож переробляємо усе повністю, кардинально, – уточнює медик.Так, це обладнання дозволить медзакладу генерувати кисень зі звичайного повітря та подавати його за новою системою в усі операційні та реанімаційні зали.«Завдяки закупівлям субпроєкту, загалом буде створена повноцінна кардіореанімація. Для неї вже придбали усе обладнання. Постачання відбудуться найближчим часом. І великим плюсом є те, що ми сюди і «заводимо» кисень, і подаватимемо пацієнтам через спеціальні маски очищене повітря (адже є чимало хворих, які потребують саме його, а не кисню)», – наголошує Олександр Дудар.Окрім того, у вимогах , прописаних у тендерній документації, була закріплена наявність у цьому обладнанні централізованої вакуумної системи.«Це дозволить нам паралельно до кисневої ввести систему, яка забезпечить нас постійним вакуумом і дасть можливість застосовувати у всій хірургії та реанімації так званий централізований відсмоктувач, що впливає на якість проведення оперативних втручань», – пояснює заступник головлікаря.За словами лікарів медзакладу, третьою «фішкою» нової станції є система рекуперації, яка дасть змогу не викидати у повітря енергію, що вивільнятиметься внаслідок утворення кисню чи очищення повітря.«Рекуперація дозволить гріти воду, тож у хірургічному корпусі із 12-ма операційними та реанімацією буде цілободово тепла вода.Тож для ВОКЛ ця надсучасна киснева станція – економія за закупівлі газу, пелет і того ж таки рідкого кисню, який привозили зі Льовова бочками, щороку витрачаючи у межах 800 тисяч гривень (а зараз ціна зростає вже до мільйона). За найпрастішими підрахунками, придбана за 7,3 мільйона гривень киснева станція дуже економічно ефективна й окупиться щонайбільше років за 8, коли враховувати лише закупівлю рідкого кисню», – пояснює виконувач обов'язків головного лікаря

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